Nella domenica sera di Rai 1 è tornata una delle fiction più amate e seguite dal pubblico. Trattasi de L'Allieva 2, la fortunatissima serie che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Dopo il grande successo in prima visione nella stagione televisiva 2018, la rete ammiraglia Rai ha deciso di riproporre al pubblico gli episodi del secondo capitolo. E i colpi di scena non mancheranno anche nel secondo appuntamento in programma domenica 26 aprile in televisione.

Alice e Claudio, per esempio, saranno alle prese con il presunto caso dell'omicidio di una regista teatrale.

Le anticipazioni sulla seconda puntata de L'Allieva 2: la 'guerra fredda' tra Claudio e Sergio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla trama della seconda puntata de L'Allieva 2 rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Una lunga estate crudele', vedremo che Alice e Claudio saranno impegnati con un nuovo caso da affrontare che ha a che fare con il presunto omicidio di una regista teatrale. Intanto la guerra tra Claudio e il nuovo PM, Sergio Einardi continuerà ad essere molto serrata.

Alla fine Alice riuscirà a capire qual è il vero motivo che mette i due uomini l'uno contro l'altro e a quanto pare avrebbe a che fare proprio con lei.

Nel frattempo, però, gli spoiler di questa seconda puntata rivelano che Alice si impegnerà anche per poter risolvere il caso sul quale stanno indagando. E così vedremo che riuscirà ad avere un'intuizione che si rivelerà a dir poco preziosa e che sarà fondamentale per riuscire ad arrivare alla risoluzione definitiva del caso.

Alice si avvicina sempre di più ad Einardi

E poi ancora gli spoiler della seconda puntata de L'Allieva 2 rivelano che nel secondo episodio dal titolo 'Controvento', vedremo che per Alice la situazione diventerà molto difficile. Claudio, infatti, la metterà di fronte ad una scelta decisamente complicata. Le ha promesso che ufficializzerà pubblicamente la loro storia d'amore ma 'in cambio' vuole che la giovane Venturi rinunci definitivamente al suo incarico all'interno dell'istituto.

Per Alice sarà un duro colpo: la ragazza, infatti, ritiene che non possa accettare una richiesta del genere. E in questo modo finirà per avvicinarsi sempre di più al PM Einardi.

In attesa di vedere in onda questa seconda puntata de L'Allieva 2 in programma il 26 aprile in prime time su Rai 1, il pubblico attende con trepidazione anche la terza stagione della serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Al momento, però, non si sa ancora di preciso quando verranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta, dato che le riprese sono state bloccate dopo l'emergenza scoppiata nel Paese.