Domenica 19 aprile su Rai 1 alle 21:30 circa andrà in onda la replica della prima puntata de L'Allieva 2. La fiction ha come protagonisti Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale).

La seconda stagione è stata trasmessa in prima visione a partire dalla fine di ottobre 2018, con una media di ascolti che ha superato i 5 milioni di telespettatori. Per questo motivo, sembra che sia già in cantiere una terza edizione, le cui riprese però non sarebbero ancora iniziate per l'emergenza sanitaria in corso che ha comportato la chiusura dei set cinematografici e televisivi.

La trama del primo episodio: 'Le ossa della principessa'

La fiction L'Allieva 2 è tratta dai romanzi della scrittrice messinese Alessia Gazzola ed è composta da 12 episodi, divisi in 6 prime serate. Il primo appuntamento s'intitola "Le ossa della principessa": Alice e Claudio hanno una relazione piuttosto complicata. Dopo la fine della stagione estiva, per Alice giunge il momento di tornare al lavoro. La giovane deve subito fare i conti con una serie di incarichi che le ha affidato la professoressa Valeria Boschi (da tutti definita la temibile Wally) e tra questi c'è quello di fare da tutor ad una nuova specializzanda, Erika Lastella.

Intanto, nei sotterranei di una zona archeologica vengono ritrovate delle ossa umane. Il dottor Conforti e la Allevi si recano sul luogo del ritrovamento e qui fanno la conoscenza del nuovo pm Sergio Einardi (Giorgio Marchesi), e la ragazza fin da subito non rimane indifferente al suo fascino.

L'episodio termina con la scoperta del colpevole del delitto, ovvero la moglie del professore della vittima che, presa dalle gelosia, ha tolto la vita alla ragazza temendo che avesse una relazione clandestina con il marito.

Trama del secondo episodio: 'Il tempo di un battito'

Il secondo episodio che verrà trasmesso il 19 aprile s'intitola "Il tempo di un battito". Ambra Della Valle (Martina Stella) scompare improvvisamente nel nulla, e Alice ovviamente non abbandona Claudio in questo momento di grande preoccupazione. In realtà, si scopre che la giovane ha appreso di essere incinta, e per questo motivo si è presa un periodo di maternità anticipata.

Intanto, il pm Einardi è impegnato in un nuovo caso: una rapina ad una farmacia finita male. In realtà, al termine delle indagini emerge che l'uomo aveva inscenato il furto per truffare l'assicurazione, perdendo poi la vita. Alice viene a sapere che il pubblico ministero era sposato e che ha anche una figlia. Infine, il Supremo Professor Paul Malcomess (Tullio Solenghi) comunica che lascerà la direzione dell'Istituto, e da qui si apre una vera e propria corsa alla successione.

Ricordiamo che, se si è impossibilitati a seguire L'Allieva 2 in televisione, si possono sempre seguire le puntate in streaming su RaiPlay.