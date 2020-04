Nella puntata di lunedì 27 aprile di Uomini e Donne non sono mancate le polemiche e le discussioni. Ancora una volta sono state Tina e Gemma le protagoniste di un acceso alterco. L'ex di Giorgio Manetti è scoppiata in lacrime dopo aver rilevato un diverso atteggiamento dei corteggiatori di Giovanna Abate rispetto ai suoi. L'ex di Kiko Nalli ha accusato la dama torinese di piangersi sempre addosso e di non voler capire che la differenza di età fa tutte le differenze del mondo. Nella discussione tra le due protagoniste è intervenuta Maria De Filippi che rivolgendosi a Tina ha affermato: "A te dà fastidio che a 70 anni Gemma cerchi l'amore", l'opinionista non ha replicato ed è rimasta in silenzio.

La discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Gemma e Tina non si sono fatte mancare niente nemmeno nella puntata di Uomini e donne del 27 aprile. L'ex di Juan Luis Ciano è scoppiata a piangere dopo aver visto che i suoi spasimanti non hanno lo stesso 'trasporto' dimostrato dai corteggiatori di Giovanna Abate. Tina non ha resistito ed è intervenuta sul tema, affermando che trattasi solo di gelosia e che è normale la cosa vista la differenza di età. La Cipollari ha anche affermato che probabilmente la Galgani vorrebbe che quei giovani corteggiassero lei e che deve accettare le critiche che le vengono rivolte in maniera diretta.

Gemma ha prontamente replicato all'opinionista rivolgendole l'invito a lasciarla in pace e permetterle di vivere serenamente le sue emozioni. Tina ha chiosato sostenendo senza mezze misure: "Io parlo quanto mi pare".

Maria De Filippi contro Tina Cipollari

Maria De Filippi ha voluto esprimere la sua opinione ed è intervenuta nel contenzioso tra Tina e Gemma. La conduttrice, in un certo senso, ha dato manforte alla dama torinese e ha di fatto zittito la sua opinionista.

L'ex di Giorgio Manetti ha affermato che Tina vorrebbe vederla 'cadere' e non trovare l'amore da lei tanto agognato. "A te dà fastidio che a 70 anni Gemma cerchi l'amore" sono state le parole nette di Maria De Filippi nei confronti della Cipollari. La moglie di Maurizio Costanzo ha anche sostenuto che Tina preferirebbe vedere Gemma a casa piuttosto che in studio a cercare la sua felicità. L'ex di Kiko Nalli non se l'è sentita di replicare alla De Filippi ed è rimasta in religioso silenzio, lei aveva solamente affermato, magari in maniera forte, che i comportamenti dei corteggiatori erano diversi a causa della differenza di età.

Per evitare sorprese a dir poco spiacevoli, Gemma Galgani dovrebbe calibrare meglio le sue scelte e comprendere meglio quali siano i corteggiatori giusti a cui dare delle opportunità concrete.