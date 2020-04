Mai come in questo periodo in cui gli Italiani sono costretti a restare a casa, la televisione assume un ruolo fondamentale soprattutto in prime time, dove sono tante le proposte in programma tutte le sere. Anche nella settimana che va dal 12 al 18 aprile sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset, saranno tanti i film, i programmi televisivi e le fiction che verranno trasmesse. Su Canale 5, per esempio, torneranno in onda (seppur in replica) Tu si que vales e Scherzi a parte mentre Rai 1 punterà sulla riproposizione di Danza con me, lo show che vede protagonista Roberto Bolle.

Le novità del palinsesto Rai dal 12 al 18 aprile: ultima puntata di Doc - Nelle tue mani

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai nella settimana 12-18 aprile rivelano che su Rai 1 la sera di Pasqua verrà proposto il film Jesus.

Il lunedì sera resterà saldamente nelle mani della fiction Il Commissario Montalbano mentre martedì 14 andrà in onda la pellicola Torno indietro e cambio vita.

Il mercoledì verrà riproposta un'altra puntata di Meraviglie, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela mentre giovedì 16 aprile sarà la volta della quarta e ultima puntata di Doc - Nelle tue mani, la fiction dei record con Luca Argentero. Venerdì sera sarà trasmesso il film Belle e Sebastien - Amici per sempre, in prima visione assoluta mentre sabato 16 sarà la volta di Danza con Me con Bolle.

Su Rai 2, invece, confermato l'appuntamento domenicale con Che tempo che fa con Fabio Fazio in onda anche a Pasqua mentre mercoledì sarà trasmessa una nuova puntata di Pechino Express. Su Rai 3 confermati gli appuntamenti con Carta Bianca e Chi l'ha visto mentre giovedì sera verrà riproposta la pellicola Sabato, domenica e lunedì.

I programmi Mediaset fino al 18 aprile: ritorna anche Scherzi a parte

Per quanto riguarda, invece, i palinsesti delle reti Mediaset della settimana 12-18 aprile 2020, segnaliamo che domenica sera su Canale 5 al posto di Live - Non è la D'Urso andrà in onda la pellicola Non ci resta che piangere. Lunedì sera sarà la volta di Animali fantastici e dove trovarli, martedì sera Il Diavolo veste Prada e poi da mercoledì 15 aprile arriveranno le repliche di Tu si que vales.

Giovedì sera spazio al film Pirati dei Caraibi 3 mentre al venerdì saranno proposte le repliche di Scherzi a parte e al sabato sera quelle di Ciao Darwin.

Su Italia 1, invece, domenica sera sarà trasmesso il film Star Wars - Il risveglio della forza, mentre lunedì sarà la volta dello show di Pucci dal titolo Intolleranza zero. Venerdì sera, invece, andrà in onda il primo capitolo della saga di Twilight.

Su Rete 4, confermati tutti gli appuntamenti giornalistici in prime time da Quarta Repubblica a Fuori dal coro passando per Stasera Italia e Quarto Grado.