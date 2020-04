Secondo le ultime anticipazioni della soap opera 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 6 a mercoledì 8 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Donna Francisca Montenegro temerà ancora di più per la vita di suo marito Raimundo Ulloa, mentre la Marchesa Isabel riceverà una visita inaspettata. Ma non è tutto, perché ci saranno gli Arcangeli che diffonderanno il terrore a Puente Viejo e rivendicheranno il terribile attentato che lascerà centinai di morti.

La Matrona rifiuterà qualsiasi cura per Raimundo

Alla Casona, Manuela eviterà la pressione di Don Ignacio e attribuirà il suo disagio ad una certa stanchezza, mentre Donna Begona stabilirà nuove regole, tra queste includerà la colazione con la famiglia. Però, Paolo non apparirà, Carolina informerà suo padre del suo imminente viaggio a Bilbao e Marta interromperà la colazione perché avrà la nausea.

Poco dopo, Il Solozobal chiederà a Ramón i dettagli del viaggio di Pablo e ordinerà all'amico di guardarlo e di non lasciarlo andare da solo all'appuntamento con la cugina di sua madre.

Nel frattempo, l'uomo d'affari scoprirà anche che Urrutia sarà a Puente Viejo.

Invece, alla locanda, Matías e Marcela commenteranno il disaccordo tra Emilia e Francisca, temeranno che ciò finirà per colpirli e dubiteranno su chi abbia ragione. Intanto, Donna Isabel continuerà a intrometetrsie e offrirà ad Emilia il contatto di unaltro medico, per visitare Raimundo, però la Montenegro si arrabbierà e rifiuterà qualsiasi nuova opzione di cura per il marito.

Successivamente, la Marchesa e suo figlio Tomas andranno a far visita al caposquadra Maqueda, che sarà fuori pericolo. Donna Isabel crederà che questa aggressione sia frutto di un forestiero, il fratello di Adolfo spererà di scoprire cosa sia realmente accaduto. Alicia e sua madre Encarnacion passeranno gli ultimi minuti con Urrutia e la figlia di quest'ultimo dirà di avere fiducia, perché sarà un uomo libero dopo l'udienza.

Poco dopo, la ragazza andrà a La Puebla a sostenere la manifestazione di Julio Barreiros e parlerà dell'ingiustizia che suo padre sta vivendo.

Intanto, il capitano informerà Encarnacion che ci sarà stato un attentato a La Puebla, in cui il manifestante Barreiros morirà e del resto non ci saranno notizie.

Alicia sarà viva dopo l'attentato

Maqueda dirà a Tomas che è andato all'appuntamento con l'uomo per restituire tutti i soldi che gli hanno dato per mediare nell'acquisto della miniera, ma lo hanno fatto a pezzi non appena hanno visto che aveva rifiutato l'offerta. Intanto, Antoñita avvertirà i fratelli De Los Visos dell'attacco e Tomas partirà urgentemente alla ricerca di Don Filiberto e temerà per Alicia.

Poco dopo, Filiberto incontrerà gli Arcangeli che celebreranno il successo dell'attacco e i suoi alleati lo convinceranno che il fine giustifica i mezzi e che c'è un prezzo da pagare. Intanto, Tomas sarà tormentato, in attesa di sapere qualcosa sulla figlia di Urrutia, ma Adolfo e Rosa lo convinceranno a tornare a casa e ad avere pazienza.

Encarnación riceverà con sorpresa l'arrivo di suo marito che, grazie al capitano, ha ottenuto il permesso di accompagnarla in attesa di notizie. Nel momento in cui, i coniugi avranno perso tutte le speranze, arriverà il capitano e annuncerà che Alicia è viva.

Emilia deciderà di rapire Raimundo insieme a suo figlio

Invece, Matías cercherà di convincere la Matrona sull'idoneità del nuovo trattamento per Raimundo e capirà che si è schierato dalla parte della tesi della madre. Marcela li interromperà per informarli dell'attacco. Intanto Emilia troverà un ospedale dover poter curare suo padre e dirà a suo figlio di aiutarla a rapirlo.

Alla Casona, Manuela informerà Donna Begoña e le sue figlie dell'attacco a La Puebla e della possibilità che Alicia sia tra le vittime e suggerirà di andare a casa di Encarnación, ma la donna si rifiuterà, perché lo considererà scomodo e pericoloso.

Nel frattempo, Marta sarà ancora turbata, nauseata e sua madre chiederà a Don Ignacio di parlare con Ramón e convincerlo che dovrebbero andare dal dottore. L'uomo d'affari vorrà visitare Puente Viejo e scoprire novità sull'attacco, ma Begoña gli chiederà di rimanere a casa a prendersi cura della sua famiglia e lui accetterà.

Intanto, Carolina noterà una certa riluttanza in Manuela, quando le suggerirà di informare i suoi genitori di ciò che ha scoperto su Encarnación, ammetterà che sua madre non si sintonizza molto bene con Pablo e con la confessione di essere innamorata anche se è suo fratello.

Marta dirà alla sua famiglia di essere incinta

Matías accetterà di aiutare sua madre nel rapimento di Raimundo, ma Marcela intuirà qualcosa e suo marito confesserà i suoi piani. Proprio per questo motivo, la Del Molino lotterà, in quanto comprenderà le ragioni di Francisca, ma alla fine deciderà di sostenere sua suocera. Emilia cercherà una scusa e indurrà Francisca a fare una commissione per organizzare il trasferimento di suo padre.

Poco dopo, Alicia arriverà incolume, ma sarà traumatizzata da ciò che avrà vissuto e sarà consapevole che è in gioco la vita per difendere le sue idee. Intanto, suo padre dovrà tornare in carcere e gli consiglierà di fare molta attenzione.

Nel frattempo, il Castaneda chiederà a Mauricio se la voce su un gruppo anti-repubblicano che si definisce "Arcangeli" è vera e il sindaco confermerà di aver rivendicato la responsabilità dell'attacco. Intanto, la Urrutia si confesserà con sua madre, riguardo la sua paura e i dubbi sulla sua capacità di combattere, ma Encarnación la incoraggerà, anche se temerà di perderla.

Tomas ascolterà il discorso di Alicia nella piazza, in cui confermerà la sua decisione di andare avanti e superare la paura. Mauricio noterà il suo coraggio e penserà che è una grande rivale e deciderà di proteggerla fino alle elezioni.

Intanto, I due figli di Isabel accetteranno la versione del caposquadra sulla sua aggressione e decideranno di nasconderla alla Marchesa, crederanno che gli anni al suo servizio meritino fiducia. Poi, Adolfo prometterà a Rosa che starà molto attento e fingerà di ricambiare l'eccessiva dedizione e dipendenza di sua moglie, anche se la sua compagnia, lo soffocherà.

Alla fine, Don Ignacio riuscirà a vedere Urrutia, ma il suo manager lo incolperà per la sua carcerazione, in quanto crederà che se non avessero nascosto la verità quando tutto è accaduto ora non starebbe in quelle condizioni. Non serviranno a nulla gli incoraggiamenti del Solozobal perché Urrutia gli assicurerà che nulla sarà più uguale tra loro.

Infine, Marta e Ramon riuniranno la famiglia e diranno che presto diventeranno genitori.