Paola Di Benedetto è stata protagonista di un’intervista concessa a Il Giornale. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 è tornata a parlare degli screzi con Antonio Zequila. Sebbene la 25enne ci sia rimasta male per l’atteggiamento del suo ex coinquilino, si è detta pronta a deporre l’ascia di guerra. Durante l'intervista Paola ha confidato che il momento più brutto vissuto nella casa più spiata d'Italia è legato proprio ad una lite avvenuta in diretta con Antonio Zequila. Al termine della diretta, la giovane era piuttosto giù di morale per un motivo ben specifico: "Non potevo avere il benché minimo riscontro del pubblico.

Non sapevo come potesse essere visto ogni mio gesto, anche il più piccolo".

Paola pronta a perdonare Zequila

Nel corso dell'intervista a Il Giornale, la modella vicentina ha fatto chiarezza sulla sua posizione, dopo le liti con Antonio Zequila. Paola Di Benedetto ha spiegato che all'inizio del reality-show tra i due coinquilini andava piuttosto bene: “Scherzavamo e ci spalleggiavamo molto, eravamo davvero complici”. Secondo quanto raccontato dall'ex gieffina, i rapporti con l'attore campano si sarebbero incrinati con l’ingresso di Sara Soldati: “Lui iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo”.

Da quel momento i due ex coinquilini hanno cominciato a punzecchiarsi fino ad arrivare allo scontro e alle parole poco carine pronunciate da Zequila.

Poco dopo la 25enne ha aggiunto: “Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando. Da lì in poi è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati ad odiarci”. La modella ha affermato di esserci rimasta male per un motivo ben preciso: "Quando c'è stata la proclamazione non l'ho visto avvicinarsi e complimentarsi.

Da parte sua non ho visto nessuno spirito sportivo". Sebbene Paola Di Benedetto ci sia rimasta male per l'atteggiamento del suo ex coinquilino, si è detta pronta a deporre l’ascia di guerra: “Mai dire mai nella vita”.

Paola aveva paura di perdere Federico Rossi

La modella vicentina durante l'intervista ha parlato anche del rapporto con Federico Rossi. La giovane non ha nascosto che la sua più grande paura era quella di perdere il suo fidanzato.

La Di Benedetto ha poi precisato che non ha mai pensato ad avere una relazione nella Casa: "Ho pensato che fosse difficile per entrambi". Tuttavia l'ex gieffina ha affermato che l'esperienza al GF Vip poteva essere un'ulteriore prova per la sua storia d'amore. Infine, la Di Benedetto ha parlato del suo futuro lavorativo: "Ho sempre sognato di fare la televisione, ma devo ammettere che il mondo dello spettacolo non è per niente facile". Dunque, la 25enne oltre a coltivare il suo sogno, continuerà a lavorare con i social network.