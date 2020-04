Tutte le novità di maggio, che sarà un mese davvero interessante per tutti gli appassionati di film e telefilm abbonati alla piattaforma streaming Netflix. Tra pochi giorni, infatti, verranno rilasciati tanti nuovi contenuti, tra Serie TV e film, originali e non.

Hollywood tra le novità più attese di maggio

Tra le novità più attese c'è sicuramente il nuovo lavoro di Ryan Murphy: la serie Hollywood infatti, è in uscita il primo maggio. La mini serie, di cinque episodi, è un omaggio a quell'Hollywood degli anni 50 in cui un gruppo di aspiranti attori e registi proverà a sfondare in campo cinematografico.

La serie Netflix metterà in evidenza, in maniera diretta e senza scrupoli, i vari favoritismi che hanno caratterizzato il secondo dopo guerra, focalizzandosi quindi sulle ingiustizie e discriminazioni basate sul colore della pelle e soprattutto sulle preferenze sessuali. Nel cast troviamo, tra gli altri, Dylan McDermott, Darren Criss, Mira Sorvino e Jim Parson che, dopo The Big Bang Theory, torna sul piccolo schermo in un ruolo decisamente diverso da quello che l'ha reso famoso. Il creatore di American Horror Story e Glee proverà ancora una volta a lasciare il segno.

Altra novità in arrivo a maggio, The Eddy

In arrivo a maggio anche la prima stagione di The Eddy, diretta dal premio Oscar Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) che vede nel cast André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Tahar Rahim e Leïla Bekhti. The Eddy racconta la storia di Elliot, un musicista di New York che attualmente gestisce a Parigi un piccolo Jazz Club chiamato The Eddy. Purtroppo la vita da club non è sempre semplice ed Elliot si ritroverà a faticare per cercare di mandare avanti il locale, tenere assieme la band, pagare tutti i debiti e soprattutto riaffrontare il passato che sta tornando a tormentarlo.

La ciliegina sulla torta è la scoperta che il suo socio in affari è coinvolto in loschi traffici, e sarà il momento di svolta in cui le cose sfuggiranno al suo controllo.

Graditi ritorni: Skam Italia e Dead to Me

Non solo novità su Netflix per il mese di maggio, ma anche graditi ritorni. Parliamo infatti di Skam Italia che torna con la sua quarta stagione e Dead to Me - Amiche per la morte con la seconda stagione.

Skam Italia ha avuto fino a qualche mese fa un destino incerto: sembrava infatti che la serie fosse stata cancellata da Tim Vision e si fermasse alla terza stagione. Per fortuna non è successo, ma anzi, grazie anche a Netflix, è stata realizzata una quarta stagione che verrà rilasciata sulla piattaforma streaming il 15 maggio. In questa quarta stagione la protagonista sarà Sana, ragazza musulmana intepretata da Beatrice Bruschi: un'intesa inaspettata e improvvisa con un ragazzo amico di suo fratello farà vacillare il suo equilibrio, e si troverà in mezzo ad una guerra interiore tra i suoi valori e quelli della società italiana, di cui fa parte con orgoglio.

Dead to me - Amiche per la morte, invece, tornerà su Netflix l'8 maggio, con la sua seconda stagione. La serie, che ha debuttato sulla piattaforma streaming il 3 maggio 2019, racconta la strana amicizia che si è creata tra Jen, una vedova, e Judy una donna che nasconde un terribile segreto. Alla fine della prima stagione il segreto che teneva nascosto Judy ha rischiato di decretare la fine dell'amicizia tra le due, ma un evento sorprendente che accade negli ultimi minuti le legherà probabilmente per sempre. In questa seconda stagione vedremo quindi come si evolverà la loro amicizia, ora che hanno un segreto in comune da tenere nascosto.

Altro da segnalare in arrivo a maggio su Netflix

Tra le altre serie in arrivo c'è White Lines, dal creatore de La Casa di Carta, una serie thriller che racconta la storia della sorella di un dj di Manchester, scomparso anni prima, che si ritrova invischiata tra droga, musica e bugie, e cercherà di scoprire la verità sulla morte del fratello. White Lines arriverà su Netflix il 15 maggio. Altra serie in arrivo è Dynasty, con la sua terza stagione, che tornerà il 23 maggio.

Tanti film in arrivo su Netflix

Per concludere questa carrellata di novità, dobbiamo segnalare alcuni film in arrivo sulla piattaforma streaming: il primo maggio sarà la data di uscita de Il Divo, di Paolo Sorrentino, che racconta la vita del senatore Giulio Andreotti, di Magic Mike e Caccia a ottobre rosso.

Nei giorni successivi usciranno anche 8 Mile, La donna che visse due volte, Scott Pilgrim vs. The World, il 22 maggio, ed infine anche The Neon Demon, il 31 maggio.