Questa sera martedì 7 aprile, andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 2, la semifinale dell'ottava edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino Della Gherardesca. Questa penultima tappa sarà sicuramente molto agguerrita, perché le quattro coppie rimaste in gara, battaglieranno fino alla fine per conquistare la finale di Seoul. Infatti, arrivati questo punto, nessuno vorrà cedere terreno e sarà un tutti contro tutti, in cui anche le vecchie alleanze salteranno. Quindi, anche la strategia architettata dai Wedding Planner e Gladiatori salterà, in quanto il patto (tacito) era di arrivare insieme fino in Corea Del Sud.

Semifinale Pechino Express: battaglia senza esclusioni di colpi

Inoltre, anche Enzo Miccio aveva anticipato che in questi due ultimi appuntamenti ci sarebbe stata una guerra senza più nessuna esclusione di colpi. Per quanto riguarda le Collegiali, dopo essersi salvate per il cosiddetto 'rotto della cuffia' nell'ottava puntata di Pechino Express, vorranno lottare come non mai per raggiungere la finalissima. Allo stesso modo, le Top, nonostante i vari litigi e incomprensioni, ce la metteranno tutta per raggiungere il loro obiettivo iniziale.

Secondo le ultime anticipazioni, Enzo e Carolina potrebbero rischiare nell'ultimo appuntamento, in quanto la ragazza avrebbe fatto un errore che comprometterebbe tutto il loro cammino e Miccio non sarebbe disposto a perdonarglielo. Infine, per i Gladiatori potrà risultare ancora una volta difficile trovare i passaggi, anche se saremo in Corea Del Sud.

In questa nona tappa, i viaggiatori attraverseranno l'inverno sudcoreano per 352 chilometri e lungo il percorso, le coppie saranno anche affiancate dalla popolazione locale che lì supporterà nelle diverse prove e missioni che dovranno affrontare.

Inoltre, questi ultimi offriranno ai concorrenti, un pasto caldo e li ospiteranno per una notte. Poi, successivamente, i viaggiatori partiranno per la tappa successiva.

Ci sarà la temuta prova in cui si dovranno mangiare animali e insetti

Ma non è tutto, perché nella precedente puntata, Costantino aveva già annunciato che ci sarebbe stata la prova più temuta del programma in questo penultimo appuntamento, cioè 'I sette mostri'.

In questa sfida, i concorrenti in gara saranno chiamati a mangiare insetti e animali.

Non ci resta che attendere la messa in onda del prossimo episodio di stasera martedì 7 aprile con Pechino Express, per scoprire ulteriori novità e colpi di scena. Inoltre, ci sarà la possibilità di commentare la puntata sul web, sui canali ufficiali del game show e si potranno rivedere tutte le puntate precedenti, anche tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.