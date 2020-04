Il finale di stagione di TWD andrà in onda prossimamente sul canale americano AMC e poi anche in Italia su Fox. In particolare, verrà trasmesso quando si concluderanno i lavori di postproduzione, che sono stati rallentati a causa dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19.

Nel frattempo, la rete televisiva ha condiviso in rete il trailer e la sinossi ufficiale dell'ultimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, che è intitolato 'A Certain Doom' che in italiano significa 'Un certo destino'.

Non ci resta che attendere ulteriori novità per scoprire quando potremmo assistere al tanto atteso finale della sere tv.

Lo scontro finale con i Sussurratori

Nel trailer del finale della decima stagione di The Walking Dead, Padre Gabriel ricorderà agli abitanti di Alexandria il piano precedentemente deciso in caso di evacuazione, che prevederà quattro gruppi separati che dovranno lasciare la comunità. Allo stesso tempo, Daryl e Carol si prepareranno per riuscire a superare l'orda di zombie, mentre il personaggio interpretato da Norman Reedus ricorderà che non tutti riusciranno a sopravvivere a questa guerra.

Infatti, l'arciere scambierà alcune parole davvero emozionanti con la piccola Judith, che nel frattempo rimarrà al sicuro.

Beta si preparerà ad attaccare Alexandria

Invece Beta, l'attuale capo dei Sussurratori, continuerà a far muovere l'orda in direzione di Alexandria. L'obiettivo dell'uomo sarà quello di spazzare via tutto e vendicare la morte di Alpha. Poco dopo, il gruppo capitanato da Eugene proverà ad arrivare in tempo alla destinazione e Ezekiel ricorderà che si dovrà provare in ogni modo a portare a termine la missione.

Poco dopo, Judith affermerà che qualcuno sarà nelle vicinanze e poi ci saranno Daryl e gli altri sopravvissuti che si ritroveranno in mezzo agli zombie. Invece, Gabriel si preparerà a combattere lo scontro finale e l'ex leader del Regno e gli altri si muoveranno a notte fonde in spazi sconosciuti.

Maggie tornerà in The Walking Dead

Padre Gabriel, dall'alto di Alexandria, si preparerà a combattere Beta e la sua orda che saranno sempre più vicini e cercherà di rassicurare i bambini della comunità che andrà tutto bene.

Infatti, il compagno di Rosita dirà a tutta la comunità che presto arriveranno le altre comunità in soccorso, per aiutarli.

Successivamente, tramite uno sneak peek, avremo modo di vedere Virgil, il gruppo guidato da Eugene e una persona misteriosa con una maschera che combatterà come un ninja. Ovviamente, vedremo anche il ritorno di Maggie, il personaggio interpretato dall'attrice Lauren Cohan, che tornerà dopo una lunga assenza.