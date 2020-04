Un inseguimento, coordinato dall'alto, di un pedone in spiaggia: una scena ripresa in diretta, mai vista prima, finora, alla tv italiana. Ieri, puntata di Pasquetta di Pomeriggio Cinque, trasmissione quotidiana condotta da Barbara D'Urso: per la prima volta nella storia nazionale, milioni di italiani sono reclusi a casa per l'emergenza Coronavirus. L'inviata e l'operatore del programma sono a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza che pattuglia Venezia e il litorale per i controlli festivi anti-contagio.

La telecamera di Pomeriggio Cinque riprende dal velivolo un uomo che passeggia in spiaggia e viene braccato da due finanzieri come un pericoloso criminale. Sembrerebbe una scena di una fiction tv americana, ma così non è. Le immagini hanno scatenato quasi immediatamente la reazione indignata di molti utenti social. Barbara D'Urso è sempre di più al centro delle polemiche, specie dopo aver recitato con Matteo Salvini l'Eterno Riposo per i morti da coronavirus, nella diretta del programma Live non è la D'Urso.

Una petizione on line ha raccolto oltre 380 mila firne per chiedere la cancellazione delle sue trasmissioni.

Pomeriggio Cinque, l'inseguimento in diretta

Nel lunedì dell'Angelo, in apertura di puntata, Pomeriggio Cinque offre agli italiani costretti a casa un servizio in esclusiva. L'inviata del programma, Ilaria Dalle Palle, è a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza che ha l'incarico di pattugliare la laguna di Venezia e il litorale per verificare che i cittadini rispettino le misure restrittive per evitare il contagio da Coronavirus.

Il mezzo, prima sorvola Venezia offrendo splendide immagine di una città deserta. La stessa che un anno fa era gremita di turisti in giro per campi e calli.

Poi, il velivolo si sposta sul litorale di Jesolo per scovare eventuali assembramenti in spiaggia. L'inviata riporta istante per istante quel che accade in maniera molto concitata: "Barbara, in diretta, abbiamo appena individuato una persona e ora la Guardia di Finanza si sta avvicinando", racconta.

Le immagini dall'alto mostrano il motoscafo delle Fiamme Gialle che approda a riva, e gli agenti che sbarcati inseguono qualcuno in spiaggia. "Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!", commenta l'inviata in maniera sempre più agitata. L'inviata riferisce che due finanzieri hanno fermato e identificato il soggetto, del quale si ignora se fosse un residente della zona. Accertamenti che comunque spettano alle forze dell'ordine e no a un programma tv. Le immagini, infine, mostrano i finanzieri che fermano una persona a passeggio con il cane.

Pomeriggio Cinque, polemiche e contestazioni

Sul twitter di Pomeriggio Cinque, è montata la protesta. Un utente ha commentato che un inseguimento del genere in diretta non si vedeva dai tempi di OJ Simpson, presunto assassino. "Questa roba sparata live nelle case degli italiani è uno dei momenti più bassi della televisione, dello stato di diritto, della decenza e del senso del ridicolo". Qualcuno ha scritto: "Vabbè, conosciamo la D’Urso.

Ma che dire della Guardia di Finanza (mi pare) che fa salire sull’elicottero il cameraman come se fosse una moto d’acqua dei Carabinieri?".

Molti utenti sono indignati per il fatto che la Finanza si sia prestata a tale spettacolarizzazione dei dovuti controlli, fatta con l'uso di mezzi dello Stato: "spreco di risorse indegno di un paese civile". Altri utenti hanno posto l'accento sul pericoloso messaggio che dà questa tv: spingere i cittadini alla delazione e alla gogna, scatenando un odio sociale, un tutti contro tutti. C'è chi osserva che se la stessa tenacia e accanimento venissero usati per stanare chi compia reati gravi, spacciatori, evasori fiscali, mafiosi, a quest'ora l'Italia sarebbe libera dalla criminalità.

Dopo Pomeriggio Cinque il caso di Agorà

Agorà come Pomeriggio Cinque, Serena Bortone come Barbara Carmelita D'Urso. Ai telespettatori e agli utenti dei social non è sfuggita un'analoga operazione andata in in onda oggi nel corso del programma mattutino di Rai Tre, 'Agorà', condotto dalla giornalista Serena Bortone.

E' stato trasmesso un servizio montato: in sottofondo c'è la Cavalcata delle Valchirie, colonna sonora indimenticabile del film Apocalypse Now nella sequenza del bombardamento col napalm in Vietnam. Agenti della Polizia locale Roma Capitale inseguono nel Parco dell'Appia Antica un uomo supportati da un drone.

"Calzoncini azzurri, magliettina verde, con il cappellino bianco, sta scappando", dice un operatore. L'uomo viene inseguito e preso. Anche in questo caso, gli utenti domandano se mai verranno utilizzati droni in diretta tv con tanta solerzia per scovare covi della 'ndrangheta. Qualcuno chiede spiegazioni sul perché il servizio pubblico abbia mandato in onda ciò che è stato definito "robaccia".