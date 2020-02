La conduttrice Mediaset Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 ha lanciato una frecciatina velata all’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu.

Per capire cosa è accaduto realmente bisogna fare un passo indietro. Durante la nona puntata del GF Vip, Antonella Elia è venuta a conoscenza di un presunto tradimento da parte del suo fidanzato Pietro Delle Piane. Al termine della diretta del reality-show di Canale 5, la Elia ha dato adito ad uno sfogo con Pago e Serena Enardu. L’ex ragazza di Non è la Rai, si è domandata se le foto pubblicate su Nuovo fossero oggetto di una paparazzata organizzata.

Alla domanda della Elia, Serena ha risposto in modo piuttosto convinto: “Va dalla D’Urso domani, sicuro, è la prassi. C’è la sfilata degli ex.”

Barbara d’Urso replica a Serena Enardu

Le parole pronunciate da Serena Enardu non sono passate inosservate alla conduttrice Mediaset. Barbara d’Urso, il 4 febbraio a Pomeriggio 5, ha replicato in modo piccato all’attuale concorrente del GF Vip. “Ma vedi, è meravigliosa questa signorina che è dentro la Casa e fa la scaletta delle mie trasmissioni”. Carmelita ovviamente ha risposto in modo ironico, ma al contempo stesso si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa.

Barbara D’Urso ha voluto far capire che sa fare bene il suo lavoro: nei suoi programmi non arriva gente in cerca di visibilità, ma persone serie. Ma non è finita qui, perché Barbarella nel corso della trasmissione ha lanciato una nuova frecciatina alla Enardu. Quando il parterre di ospiti ha chiesto di sentire la versione di Pietro Delle Piane, la d’Urso ha risposto: “Lo chiederò a lui. Magari lo chiederò anche a lei secondo la scaletta che mi stanno facendo all’interno del Grande Fratello”.

La presunta rivalità tra la d’Urso e le sorelle Enardu

Non è detto che Serena Enardu abbia voluto lanciare una frecciatina ai programmi di Barbara d’Urso, ma allo stesso tempo nulla è escluso. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai avuto a che fare con la conduttrice Mediaset, ma la sorella Elga sì. La gemella della 44enne cagliaritana sarebbe dovuta andare a Domenica Live qualche settimana fa, proprio per parlare del rapporto tra Serena e Pago.

All’ultimo momento però per cause non rese mai note, la sorella gemella di Serena non si è presentata.

Lo sfogo di Antonella Elia

Antonella Elia, durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 4, è stata messa al corrente di una paparazzata che vede come protagonista il suo fidanzato Pietro Delle Piane. Mentre in un primo momento la gieffina è apparsa piuttosto calma, nella notte la donna ha avuto uno sfogo.

Antonella Elia ha ammesso di esserci rimasta molto male per le fotografie viste, soprattutto perché Pietro è stato pizzicato con una sua ex fidanzata. La Elia in puntata ha confessato che lei e Delle Piane, avevano stipulato un patto, ovvero di non incontrare più i loro ex.