Torna anche questa, domenica di Pasqua 12 aprile, l'appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che tempo che farà dalle 19.40 e il vero e proprio "Che tempo che fa" dalle 21 su Rai 2. Come sta avvenendo da diverso tempo a questa parte, la tramissione si sdoppierà e accanto ad una fase, consueta, di intrattenimento non mancherà anche un'ampia pagina di informazione sugli aggiornamenti dello sviluppo della pandemia da Covid-19. Due gli ospiti musicali presenti e non sono di certo nomi di poco conto, saranno nella trasmissione, ovviamente in collegamento da casa, Tiziano Ferro e Nek.

Anteprima con Carlo Cottarelli e i corrispondenti delle sedi Rai

A partire dalle 19.40 saranno presenti nell'anteprima con Fabio Fazio, il sacerdote don Mattia Ferrari, di Nonantola che ha partecipato di recente a una missione di Mediterranea. E ancora l'economista Carlo Cottarelli e il direttore di Rainews Antonio Di Bella. Non mancheranno anche i consueti collegamenti con i corrispondenti Rai in giro per il mondo: Giovanna Botteri (Pechino) Claudio Pagliara (New York), Iman Sabbah (Parigi) Marco Varvello (Londra) e Giammarco Sicuro (Madrid).

Dalle 21 ampio spazio sarà dedicato all'informazione legata al coronavirus. Ci sarà il collegamento con il Presidente dell'Europarlamento David Sassoli. E ancora sarà presente il virologo Roberto Burioni che, come consuetudine di queste settimane, risponderà alle domande dei telespettatori. Domande che si possono inviare attraverso il sito internet della trasmissione. E ancora ci saranno i collegamenti con il sindaco di Bergamo, una delle città che sta pagando il prezzo più alto alla diffusione del Covid-19, Giorgio Gori, il segretario Cgil Maurizio Landini con il quale sarà inevitabile parlare del mondo del lavoro post coronavirus.

E poi interverrà il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; il medico Andrea Gambotto, e il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Infine presente anche il numero uno dell'Ordine dei medici lombardo Gianluigi Spata.

Non solo coronavirus: intrattenimento musicale con Nek e Tiziano Ferro

La serata, nella quale si farà il punto sul coronavirus, avrà anche altri momenti legati alla musica, alla comicità, all'intrattenimento e alla cultura.

Saranno presenti, in un appuntamento in esclusiva per il nostro Paese, i premi Nobel per l'Economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee, professori presso il Massachusetts Institute of Technology, premiati per il loro impegno contro la povertà. Grande spazio alla musica con Tiziano Ferro che regalerà al pubblico una esibizione dal vivo molto particolare e Nek che canterà il suo nuovo singolo "Perdonare". Spazio anche alla comicità con Antonio Albanese e Lello Arena. Infine non mancherà nemmeno Luca Argentero reduce dal grande successo della fiction "Doc nelle tue mani" che ha fatto più di otto milioni di telespettatori.

Alla trasmissione di Fabio Fazio anche i consueti interventi di Luciana Littizzetto e la presenza di Filippa Lagerback, del Mago Forest, di Ale e Franz, Raul Cremona, Gigi Marzullo e Nino Frassica.