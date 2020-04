Animali fantastici e dove trovarli andrà in onda lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5, dopo il successo ottenuto in occasione della messa in onda della maratona di Harry Potter. La saga, avente come protagonista il maghetto più famoso del mondo, è stata trasmessa su Italia 1 ogni lunedì e martedì nelle ultime quattro settimane e vedrà la sua conclusione proprio questa sera con "Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2". L'apprezzamento del pubblico è stato talmente elevato che la direzione di Mediaset ha deciso di proseguire nel trend, mandando in onda il prequel.

La trama di 'Animali fantastici e dove trovarli'

"Animali fantastici e dove trovarli", del 2016, è il primo film ispirato al libro omonimo dell'autrice J.K. Rowling, un prequel alla saga di Harry Potter, ambientato circa 70 anni prima. La storia ruota intorno al personaggio del giovane magizoologo Newt Scamander, interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne, che si trova a New York per partecipare al Congresso Magico degli Stati Uniti d'America, dove incontrerà una persona molto importante. Ma è la sua valigetta ad attirare l'attenzione, un oggetto magico capace di ospitare al suo interno migliaia di creature pericolose con i loro habitat, nonostante le sue ristrette dimensioni.

Tuttavia, alcune di queste creature riescono a scappare e le cose si complicano. L'accaduto rischia di minare i rapporti tra il mondo magico e quello non magico nel momento in cui Newt viene inseguito dalle autorità magiche statunitensi. I due mondi vivevano già un rapporto conflittuale a causa di un gruppo estremista di fanatici denominati The Second Salemers. La storia racconta delle ripercussioni di questo grave errore sul rapporto tra maghi e non maghi, nonché dei tentativi fatti per rimediare in un clima di paura e terrore che anima la comunità di maghi e streghe nella New York del 1926.

Il primo film della saga di Animali fantastici verrà trasmesso in tv su Canale 5 lunedì 13 aprile 2020 alle ore 21:35.

Gellert Grindelwald, il ritorno di Johnny Depp

Il personaggio di Gellert Grindelwald, interpretato da Johnny Depp, è il nemico numero uno nella serie di Animali Fantastici. Il mago oscuro fa la sua comparsa anche nella saga di Harry Potter e la spola tra le due realtà magiche si rivela fondamentale.

In Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 sarà proprio Voldermort a far visita a Grindelwald nella prigione dei maghi, in quanto lo considera possessore della Bacchetta di Sambuco, in realtà si proprietà di Silente.

In Animali Fantastici è inizialmente Colin Farrell ad interpretare Grindelwald sotto le mentite spoglie di Percival Graves, direttore della sicurezza magica del Macusa. Solo dopo si scoprirà la reale identità del mago oscuro, e che vedrà l'esordio assoluto di Johnny Depp.

Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, il sequel

"Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald" del 2018 è il sequel di "Animali Fantastici e dove trovarli".

Esso è ambientato alcuni mesi dopo i fatti accaduti nel primo film, dopo gli eventi che hanno scosso la città di New York. Tutto inizia quando una schiera di maghi decide di riunirsi intorno al mago oscuro Gellert Grindelwald, interpretato da Johnny Depp, che nel frattempo è appena evaso dalla galera. Dall'altro lato vediamo Newt Scamander che, appena tornato in patria, viene arruolato tra le fila dei buoni che hanno il compito di preservare il segreto del mondo magico grazie all'incontro con una vecchia conoscenza della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il professor Albus Silente, interpretato da un brillante Jude Law, sembra sia l'unico in grado di sistemare le cose e fermare quello che un tempo non era altro che il suo migliore amico.

Ma per farlo avrà bisogno dell'aiuto prezioso di una simpatica squadra di maghi.