Lo scorso venerdì 3 aprile, la quarta stagione della serie tv spagnola 'La Casa de Papel' è finalmente arrivata su Netflix. Nella terza stagione dove eravamo rimasti? Nairobi che è stata ferita mortalmente da un cecchino, Tokio e Rio che lanciano un missile contro la polizia fuori dalla Banca di Spagna e il Professore che sarà convinto che la sua Raquel sia stata giustiziata. Anche nella quarta stagione della Serie TV spagnola non sono mancati i colpi di scena, tra cui la morte di Nairobi per mano di Gandia e il faccia a faccia tra il Professore e Sierra.

Anticipazioni La Casa di Carta 4: Tokyo opera e salva la sua amica

La quarta serie inizia con la banda che litiga se operare o meno Nairobi, che nel frattempo vorrebbe uscire dalla Banca per farsi curare. Alla fine, Tokyo prendere il comando dell'operazione e opera la sua amica con l'aiuto di un medico che, via internet, gli ha dato tutte le direttive. Nel frattempo, Palermo perde il potere e decide di uscire dalla Banca e trattare con la polizia, ma Helsinki riesce a fermarlo giusto in tempo. La banda decide di legare l'ex leader insieme agli altri ostaggi ma si rivela una mossa sbagliata.

Infatti, quest'ultimo convince il capo della sicurezza della Banca di Spagna Gandia a liberarsi.

Il capo della sicurezza uccide Nairobi

Poco dopo, l'uomo cerca di soffocare Nairobi, ma la banda riesce a salvarla e metterla in salvo. Però, non riescono a catturare Gandia che rapisce l'ex di Rio e la porta con sé in una stanza segreta. Poco dopo, il Professore ordina di liberare Palermo per affrontare Gandia, nonostante sia stato lui l'artefice della liberazione dell'uomo.

Inoltre, l'organizzatore della rapina scopre che Lisbona è viva e quindi, corrompe un poliziotto per ottenere informazioni e inizia il Piano Parigi, per portare Raquel, all'interno della Banca di Spagna.

Poco dopo, Marsiglia e una squadra addestrata, completano con successo la missione di recupero, mentre Gandia, per salvarsi la pelle, riesce a prendere in ostaggio Nairobi all'interno di un bagno e mette sotto scacco, l'intera banda.

Infatti, questi ultimi decidono di abbassare le loro armi dopo un accordo per far uscire la guardia dalla stanza e salvare la vita alla loro amica. Gandia esce e utilizza Nairobi come scudo, poi la lascia andare, ma a tradimento le spara un colpo in fronte e la uccide. Subito dopo, l'uomo della sicurezza del governatore scappa via, ma Denver riesce a lanciargli addosso una bomba che lo ferisce gravemente.

Successivamente, l'uomo raggiunge la panic-room e decide di farsi curare da Tokyo, che però gli fa perdere i sensi. Nel frattempo, Sierra viene costretta a prendersi le colpe delle torture a Rio, però durante la conferenza stampa afferma che è stato il governo spagnolo a dargli l'ordine.

Alicia punta una pistola contro il Professore

La banda, libera, entra nella stanza segreta di Gandia e libera la ragazza. Successivamente il Professore ordina ai rapinatori di curare l'uomo, che una volta ripresosi serve per portare Lisbona all'interno della Banca. Infatti, il capo della sicurezza sotto minacce, inganna la polizia e Raquel riesce riunirsi con i suoi amici.

La missione ha successo, ma mentre il gruppo festeggia, Alicia Sierra ha scoperto il nascondiglio del Professore, lo raggiunge e gli punta una pistola. La quarta stagione si conclude con la frase dell'ex ispettrice rivolte all'uomo: 'Scacco matto, figlio di p.....a'.