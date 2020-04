Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 5 a venerdì 10 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Lucia Alvarado e Telmo Martinez non vorranno più vivere nel peccato e quindi, dopo essersi confrontati tra di loro, decideranno di sposarsi. Ma non è tutto, perché i due avvieranno la Fondazione benefica in cui dirottare i soldi dei Marchesi di Valmez.

Lucia e Telmo annunceranno il loro matrimonio a Felipe e Celia

Come già anticipato, Lucia e Telmo decideranno di sposarsi quanto prima e spronati da Frate Bartolomè, avvieranno i preparativi per la creazione della Fondazione beneficia, in cui dirottare tutta l'eredità dell'Alvarado. Nel frattempo, l'ossessione di Celia nei confronti della piccola Milagros aumenterà sempre di più e ciò non farà altro che infastidire suo marito Felipe, che non ne potrà più dell'atteggiamento della sua consorte.

Intanto, Rosina offrirà tutto l'aiuto possibile a Inigo pur di salvare sua sorella Flora dalle grinfie di Andres, ma nonostante ciò, l'uomo deciderà di ipotecare la pasticceria 'La Deliciosa'.

Fortunatamente, lo strozzino una volta che riceverà il suo denaro, lascerà andare la ragazza, senza nessuna esitazione. Ma non è tutto, perché poi ci sarà Servante che continuerà a cercare la coppia di innamorati che hanno lasciato delle lettere in un baule e le indagini proseguiranno ancor di più, quando Fabiana scoprirà dove abita la madre di Salvadora.

Intanto, l'ex parroco e la sua amata Lucia annunceranno a Felipe e Celia che presto vorranno convolare a nozze.

L'avvocato reagirà con molto entusiasmo a questa notizia e inviterà sua moglie, ad aiutare la cugina nei preparativi del matrimonio, ma la signora Alvarez Hermoso non avrà la stessa reazione del marito. Infatti, quest'ultima avrà un'unica ossessione nella sua mente, cioè che i coniugi Palacios non sono in grado di prendersi cura della neonata Milagros.

Lo strozzino Batan verrà assassinato

Samuel Alday non saprà più come uscire dalla situazione venutasi a creare con Batan e così cercherà di tendergli un tranello.

In particolare, lo strozzino verrà misteriosamente assassino mentre starà ricevendo il sacramento della confessione. Però, proprio in quel momento, Samuel sarà in compagnia di Lucia e quindi, si mostrerà fintamente sorpreso dell'accaduto. Intanto, la Alvarado affiderà al fidanzato la gestione della fondazione Valmez, così da aiutare i ceti meno abbienti di Madrid.

Nel frattempo, l'Alday grazie ad un abile stratagemma farà credere a Mendez che lo strozzino si è ucciso, poiché Telmo, utilizzando quanto apprenderà dalla confessione, voleva portare alla luce tutte le sue malefatte. Poco dopo, la notizia verrà così riportata ai giornali e si creerà scandalo ad Acacias 38.

Infine, Samuel dirà a Lucia di stare attento al Martinez perché prima o poi la deluderà.