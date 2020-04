Ci riprova Barbara De Santi e fa nuovamente discutere per uno scatto audace pubblicato sul suo profilo Instagram. In realtà non si tratta di una foto recente in quanto la dama del trono over di Uomini e Donne aveva condiviso la discussa immagine alcuni mesi fa ma questa era stata successivamente segnalata e rimossa dal social network. Un provvedimento che aveva fatto storcere il naso alla mantovana che, nella circostanza, aveva puntato l’indice contro gli haters: “Possibile che la gente sia tanto invidiosa da segnalare questa mia foto” aveva scritto l’insegnante che, a distanza di tempo, ha deciso di pubblicare nuovamente lo scatto bollente scatenando nuove discussioni.

In molti hanno criticato la De Santi sottolineando che da insegnante avrebbe dovuto evitare di inserire uno scatto senza veli. Dall’altra parte non sono mancati elogi e commenti positivi per la vulcanica dama del people show di Canale 5.

Barbara De Santi torna a condividere lo scatto senza veli eliminato in passato da Instagram

L’immagine nuovamente condivisa da Barbara De Santi risale a qualche anno fa. Nell'occasione la dama del trono over posò senza veli (la mantovana indossava solo gli slip e un orologio).

Già nella circostanza lo scatto aveva scatenato una ridda di polemiche con la dama che aveva replicato a tono. La foto è stata nuovamente pubblicata dalla cinquantenne l’estate scorsa ma era stata rimossa da Instagram dopo numerose segnalazioni con l’insegnante che non aveva nascosto la sua indignazione.

Nonostante le critiche del passato la De Santi ha deciso di inserire nuovamente la discussa immagine: “Io ci riprovo, vediamo se stavolta questa foto rimarrà tra i miei post o verrà cancellata nuovamente”.

Questo il commento della mantovana relativo allo scatto condiviso nelle ultime ore sul profilo personale.

'Vediamo se questa foto rimarrà tra i miei post'

Come era accaduto nelle precedenti occasioni la posa senza veli ha acceso il dibattito social con i fan di Uomini e donne che si sono divisi sull’opportunità di pubblicare l’immagine audace su Instagram. In tanti hanno puntato l’indice contro Barbara De Santi evidenziando che da insegnante avrebbe dovuto evitare di inserire un post del genere.

Altri hanno accusato la mantovana di esibizionismo ma non sono mancati i complimenti con i follower che hanno evidenziato la perfetta forma fisica della dama del trono over.

Di recente l’insegnante aveva fatto discutere anche per un acceso battibecco con Gianni Sperti e per aver lanciato una scarpa verso un ex corteggiatore, Marcello, nel corso di una delle ultime puntate del people show che tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 20 aprile con inizio alle 14:45 con una formula nuova in considerazione dell'emergenza sanitaria.