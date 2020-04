Ieri, lunedì 20 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova versione di U&D, quella che dovrebbe permettere a Gemma Galgani e a Giovanna Abate di cercare l'anima gemella soltanto attraverso il mondo virtuale. Al termine della trasmissione, su Instagram è andato in scena un simpatico botta e risposta tra due storici cavalieri del Trono Over: Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri hanno commentato con ironia e un po' di "veleno" la presenza più che decennale della dama torinese nel cast del dating-show.

Sossio e Riccardo commentano il ritorno in Tv di U&D

Il meccanismo che la redazione di Uomini e donne ha pensato per permettere al programma di tornare in video dopo circa un mese d'assenza, sta facendo discutere: la puntata di lunedì 20 aprile, infatti, è stata seguita da 3 milioni di persone, per uno share che supera di poco il 16%.

Tra i tanti spettatori che ieri hanno assistito al ritorno in Tv del dating-show, c'erano anche due storici protagonisti del Trono Over, che su Instagram hanno deciso di fare una diretta condivisa per commentare quello che era andato in onda su Canale 5 poche ore prima.

Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri, dopo aver chiarito i dissapori del passato (legati al comune interesse per Ida Platano), hanno messo su in divertente scambio di battute sui social network, soprattutto quando hanno deciso di commentare l'ennesima partecipazione di Gemma Galgani al format di Maria De Filippi.

Le frecciatine di Sossio per Gemma, ex collega a U&D

Ad esprimere un parere piuttosto netto sulla presenza più che decennale della dama torinese nel cast di U&D, è stato soprattutto Sossio quando ha detto: "L'avete seguito?

Chissà se Gemma troverà finalmente marito. Certo, ci vuole un miracolo, ma la speranza è l'ultima a morire".

Riccardo si è limitato a sorridere alle battute di Aruta, augurando all'amica sua e di Ida di trovare quello che cerca da oltre dieci anni in televisione, ovvero una persona che possa volerle bene come lei desidera.

"Vorrei fare uno slogan: aiutate Gemma", ha ribattuto l'ex cavaliere napoletano sempre riferendosi alla Galgani e all'avventura che ha iniziato ieri sul piccolo schermo.

"Spero che trovi marito, anche perché l'età avanza. Tra un po' prende la pensione", ha continuato Sossio nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore, ovvero a ridosso della seconda puntata della nuova versione del dating-show Mediaset.

Corteggiatori misteriosi per Gemma alla prima di U&D

Gemma Galgani, dunque, è la protagonista assoluta delle puntate di U&D che stanno andando in onda in questi giorni: la dama del Trono Over, assieme alla più giovane Giovanna Abate, ha accettato di conoscere dei signori "al buio", ovvero affidandosi soltanto alla tecnologia.

Il nuovo meccanismo del programma è stato spiegato nei dettagli dalla voce di Maria De Filippi ieri, lunedì 20 aprile, e la torinese ha già cominciato a chattare con alcuni degli uomini che hanno chiesto alla redazione di poterla corteggiare con le parole.

"Occhi blu" e "Pantera", sono questi nickname che i primi due spasimanti della 70enne hanno scelto per dialogare con lei senza rendere pubblico né il loro vero nome né il loro aspetto fisico.

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno consigliato a Gemma di non credere a tutto quello che questi uomini le raccontano, soprattutto per non ricevere l'ennesima delusione d'amore.

A supportare la dama in questo inedito percorso, da oggi ci saranno anche i suoi amici Ida Platano e Riccardo Guarnieri, in collegamento dall'abitazione di Brescia dove stanno trascorrendo il periodo di quarantena.