I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate americane rivelano che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno soprattutto la coppia composta da Ridge e Brooke. I due si ritroveranno a vivere l'ennesimo periodo di grande crisi sentimentale, complice il tradimento della Logan con Bill che ha mandato di nuovo Ridge in tilt. E gli spoiler rivelano che Ridge deciderà di lasciare la sua amata per volare a Las Vegas in compagnia di un'altra donna: trattasi di Shauna.

Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane: Ridge e Shauna insieme a Las Vegas

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful che vedremo in onda tra un po' di tempo anche su Canale 5, rivelano che Ridge vivrà un periodo di grande crisi: dopo che ha visto sua moglie baciare Bill, non riuscirà più a guardarla allo stesso modo.

Ridge, infatti, non riuscirà a non pensare il fatto che Brooke abbia baciato l'uomo che aveva tentato di ammazzarlo, mettendo in serio rischio la sua vita. Ecco allora che Ridge deciderà di recarsi a Las Vegas, di sua spontanea volontà, con Shauna che per lui in questo momento rappresenta una vera e propria 'oasi di pace'. Il primogenito di casa Forrester deciderà di conoscere meglio la donna che gli sta facendo provare dei forti sentimenti e delle sensazioni nuove e si recherà proprio nella sua città natale.

Un durissimo colpo per Brooke, che tuttavia non resterà a guardare. Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che la Logan si metterà subito sul jet-set della Forrester Creations per poter raggiungere Ridge che nel frattempo sarà coinvolto da Shauna in una vera e propria 'notte folle'.

Flo proverà a smascherare Sally e la sua finta malattia

I due si lasceranno andare ad una serata movimentata dove l'alcool la farà da padrone e il giorno dopo Ridge si sveglierà nel letto di Shauna con Brooke davanti.

Ma cosa sarà successo tra i due? L'attore in un'intervista ha dichiarato che 'si tratta di un vero e proprio mistero' e quindi per il momento non si sa ancora cosa sia successo in questa notte folle tra il Forrester e la Fulton.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che il segreto di Sally, che sta fingendo di avere una malattia terminale, comincerà a scricchiolare.

In particolar modo, infatti, Flo comincerà a sentire 'puzza di bruciato' e soprattutto temerà che Sally si stia approfittando della loro generosità. La donna sospetta che Sally stia facendo di tutto per cercare di riconquistare di nuovo Wyatt. Riuscirà a portare alla luce il piano diabolico della giovane Spectra?