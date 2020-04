Uomini e donne scalda i motori: lunedì 20 aprile il programma torna alle 14.45 su Canale 5 ma con una formula tutta nuova. Per non trasgredire alle disposizioni del Decreto riguardante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, i telespettatori assisteranno ad una nuova forma di corteggiamento che vedrà protagoniste due volti noti del programma. Gemma Galgani per il trono over e Giovanna Abate per il trono classico avranno la possibilità di continuare il loro percorso senza vedere i corteggiatori che hanno chiesto di conoscerle ma solo attraverso la scrittura.

Per entrambe, però, l'inganno potrebbe essere dietro l'angolo.

Gemma Galgani e Giovanni protagoniste della nuova formula

I telespettatori di Uomini e Donne, definiti da Raffaella Mennoia 'orfani' del loro programma preferito possono tornare a gioire. L'attesa è finita e dal prossimo lunedì i pomeriggi saranno allietati da due amatissime protagoniste del programma che si misureranno con una nuova formula del dating show. A spiegare esattamente cosa accadrà a Gemma e Giovanna è stata Maria De Filippi attraverso un promo diffuso dalla Rete Ammiraglia Mediaset.

Le due donne di età diversa ma entrambe di grande carisma conosceranno degli uomini attraverso al scrittura, senza vederli mai se non alla fine del loro percorso.

Mara De Filippi, però, avverte: non tutto potrebbe essere a lieto fine. Infatti, potrebbe verificarsi il caso che gli uomini misteriosi che attraverso le lettere e le chat avranno colpito la Galgani e l'Abate, alla fine rivelino di averle prese in giro o potrebbero non rispecchiare i canoni estetici delle due.

Ma potrebbe anche essere nvece che siano le persone giuste e che la tronista e la dama del trono over si ritrovino davanti esattamente a chi immaginavano.

La Galgani e la Abate troveranno l'amore?

Le due donne hanno accettato la sfida: Giovanna e Gemma saranno in una casa e collegati attraverso degli schermi ci saranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti che di certo non mancheranno di elargire i loro commenti e le loro frecciatine.

Probabilmente anche Maria De Filippi stessa sarà in collegamento, mentre la dama torinese e la tronista si terranno a distanza di sicurezza. Non mancheranno poi i vecchi corteggiatori di Giovanna, anche se anche loro non potranno essere presenti fisicamente.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico da casa. Anche stavolta la De Filippi ha trovato il modo per non lasciare da solo il suo numeroso pubblico che mai come in questo periodo ha bisogno anche di un po' di leggerezza e perché no anche romanticismo. Il corteggiamento per via epistolare sa di vecchi tempi ma ha un fascino intramontabile: Giovanna e Gemma troveranno finalmente la persona giusta per loro?

Ogni risposta è rimandata al prossimo 20 aprile.