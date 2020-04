I telespettatori di Uomini e donne aspettano con ansia il 20 aprile: questa è la data prefissata per il ritorno del dating show che aveva lasciato 'orfani' tutti i fan. A svelare alcuni particolari della nuova formula del programma è Raffaella Mennoia che attraverso il suo profilo Instagram si è mostrata lieta per il lavoro che lei e la redazione del programma di Maria De Filippi sono riusciti a fare, osservando comunque tutte le regole previste dal Decreto Legislativo legato all'emergenza sanitaria.

Giovanna Abate e Gemma Galgani sono pronte a mettersi in gioco in un modo del tutto nuovo ma non per questo meno interessante rispetto agli standard a cui il pubblico è abituato.

Raffaella: 'Curiosa della vostra reazione'

La scrittura sarà il mezzo che Gemma e Giovanna avranno a disposizione per conoscere nuovi corteggiatori: le due donne, di età diverse, avranno a che fare con uomini mai visti prima che si faranno conoscere solo attraverso le parole. A tal proposito si è espressa Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, dimostrandosi in ansia ma allo stesso tempo orgogliosa.

'E' un Uomini e Donne super moderno', ha affermato Raffaella che però ha anche aggiunto che non può rivelare molto poiché per sapere tutti i particolari i fan del programma dovranno attendere ancora qualche giorno.

'Sono curiosa di sapere quale sarà la vostra reazione', ha poi aggiunto l'autrice che ha voluto precisare che quello studiato da lei e dalla redazione è l'unico modo in cui attualmente si può dare vita alla trasmissione.

La Mennoia però ha garantito ai suoi follower che si tratterà di un modo di corteggiare che sarà al passo con i tempi e che si avvarrà di tutte le tecnologie più moderne.

Gemma Galgani e Giovanna Abate: due generazioni a confronto

Successivamente, Raffaella ha voluto parlare anche delle due protagoniste che non si sono fatte problemi a mettersi alla prova. Giovanna Abate, dal trono classico, e Gemma Galgani, dama del trono over, sono due donne molto diverse tra loro non solo per età ma anche per il modo in cui intendono la vita.

In ogni caso, entrambe sembrano accomunate dalla volontà di trovare il vero amore a prescindere dai mezzi che verranno messi loro a disposizione.

'Sono curiosissima di vederlo insieme a voi. So che ci state aspettando, speriamo bene', ha concluso la Mennoia incuriosendo ancora di più i numerosi sostenitori del programma. I misteriosi corteggiatori attraverso la scrittura riusciranno a far breccia nel cuore delle due donne? Di certo sarà interessate vedere come le due si rapporteranno a persone che non vedranno mai in faccia fino alla fine del percorso. Da lunedì tutte le risposte.