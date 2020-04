Prosegue, anche se a distanza forzata, la grande amicizia che lega Gemma Galgani e Ida Platano. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha voluto mandare un saluto social su Instagram alla dama torinese, che ha apprezzato moltissimo il gesto visto che in questo momento si trova da sola e senza un compagno con il quale condividere questi tempi di "reclusione". Il gesto non è passato inosservato, dato che che Gemma ha ricondiviso la Instagram Story di Ida che l'ha fatta emozionare, aggiungendo un semplice ma sentito 'grazie' per ricambiare il pensiero.

Gemma e Ida amiche pure ai tempi del Coronavirus

Ida, che sta trascorrendo questo periodo con Riccardo, non dimentica chi le è stata vicina nei momenti più difficili. In particolare, con il sottofondo della canzone 'La Vie en Rose' ha mandato pubblicamente un bacio a Gemma, che la aveva appoggiata quando le cose con il Guarnieri non andavano per il verso giusto. Gemma è stata al suo fianco anche ai tempi di Temptation Island, andandola a trovare quando era in forte crisi e consolandola con la tenerezza che sono una vera amica sa avere.

Il saluto è stato graditissimo dalla dama torinese del trono over di Uomini e donne che ha voluto ringraziare la Platano per questo omaggio rivoltole in questo momento di emergenza sanitaria legata al Coronavirus. D'altra parte, già in un'intervista al Magazine del dating show, Ida aveva affermato che stava vicino alla Galgani come poteva: è ovvio che in questo momento spostarsi è impossibile, ma vengono in soccorso le moderne tecnologie per far sentire l'affetto alle persone a cui si vuol bene.

Ida presente in un momento particolare per Gemma

Inoltre, il saluto per Gemma giunge in un momento un po' particolare per la dama di Torino. La Galgani già durante le ultime registrazioni del trono over aveva affermato di soffrire la solitudine e l'assenza di un corteggiatore che le facesse compagnia durante il giorno. La mancanza degli impegni quotidiani, come il suo lavoro in teatro, di certo avranno aggravato la situazione.

Per di più, nelle ultime ore Gemma deve combattere con gli haters che non gli risparmiano frecciatine sgradevoli e commenti negativi.

Insomma, la presenza di Ida risulta fondamentale per Gemma, che ha sempre partecipato in modo attivo alle gioie e ai dolori dell'amica, difendendola nei momenti difficili e gioendo con lei nei momenti più intensi del suo percorso a Uomini e Donne. Adesso non resta che attendere il ritorno alla normalità per poter rivedere le avventure di dame e cavalieri, magari anche con la speranza di vedere Ida e Riccardo tornare in studio per raccontare come procedere la loro bella storia d'amore.