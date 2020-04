Le repliche di Un posto al sole non stanno incontrando l'interesse dei telespettatori, per quanto Upas possa contare su una fan-base molto coesa e fidelizzata gli ascolti stanno inesorabilmente crollando. Il progetto prevedeva di trasmettere gli episodi della sedicesima stagione, andati in onda nel 2012, per mantenere una sorta di continuità narrativa con le nuove puntate soprattutto per quanto riguarda la storia d'amore tra Filippo e Serena, tuttavia questa scelta non è sembrata convincere i fan che giorno dopo giorno stanno abbandonando la visione.

Un abbassamento degli ascolti, in concomitanza con l'inizio delle repliche, era indubbiamente previsto, ma i dati parlano di un crollo verticale. Va sicuramente apprezzato lo sforzo della redazione di Un posto al sole che ha affiancato, alla messa in onda degli episodi, l'iniziativa web #unpostoacasa dove gli attori commentano live le puntate. A seguire un'analisi dei dati auditel della prima settimana di repliche, raffrontati con quelli dell'ultima settimana di programmazione regolare dei nuovi episodi.

Una flessione inesorabile

Le repliche della soap partenopea denominate Un Posto al Sole Classic sono partite con 1.135.000 e uno share del 3.6%, dato tutto sommato accettabile, ma poco confortante se si pensa che solo una settimana prima, lunedì 30 marzo gli ascolti erano stati di 2.151.000 spettatori con uno share del 6.8%, in ogni caso il dato di 2 milioni di spettatori può essere preso come riferimento per i nuovi episodi visto che è stato abbastanza stabile con variazioni leggere in positivo o negativo.

Dati quasi dimezzati quindi, martedì 7 c'è stata un'ulteriore flessione che ha portato gli ascolti a 1.034.000 con uno share del 3.4% anche se i numeri sono rimasti pressoché invariati. Mercoledì 8 ancora un lieve calo ma gli ascolti sono riusciti a restare sopra al milione, Un Posto al Sole Classic ha appassionato 1.026.000 spettatori pari al 3.35%.

Ascolti troppo bassi

Gli ascolti sono quindi calati sin da subito in modo drastico, ma il peggio è arrivato nel fine settimana, giovedì 10 per la prima volta Un Posto al Sole Classic è sceso sotto il milione raggiungendo appena 820.000 spettatori pari al 2.8% di share ed è riuscito a fare peggio venerdì 11 quando il numero di spettatori è crollato a 726.000 spettatori con il 2.4%.

Per quanto si tratti di repliche, che non gravano dunque sui costi di rete, tali dati risultano decisamente troppo bassi per gli standard di Rai 3, conterà capire quali erano le previsioni, ma dopo una settimana di programmazione bisognerà indubbiamente fare i conti con quella che sembra una situazione disastrosa in termini di auditel.