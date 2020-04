Nonostante l'emergenza sanitaria abbia provocato la sospensione di molti programmi televisivi, il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 è rimasto inalterato. Prosegue senza problemi quindi la messa in onda della soap "Una vita", in cui giorno dopo giorno si intrecciano le vicende della cittadina di Acacias.

Anche nelle puntate che verranno trasmesse in Italia dal 26 aprile all'1 maggio non mancheranno i colpi di scena, con il ritorno di Telmo, con la signora Alday sempre più invisa alle donne di Alcacias e con Bellita disperata perché il pubblico l'ha dimenticata.

Le trame di 'Una Vita' dal 26 aprile all'1 maggio

Nell'episodio di "Una Vita" che sarà mandato in onda domenica 26 aprile, assisteremo a Bellita Del Campo che dopo tanti anni trascorsi in Argentina con il marito José Miguel sarà rattristata perché il suo pubblico non si ricorderà di lei. Il marito della donna e Arantxa cercheranno di risollevarle il morale e la cantante si rincuorerà quando scoprirà che Marcelina e Fabiana la ammirano ancora.

Secondo le Anticipazioni Tv di lunedì 27 aprile, Felipe chiederà un supporto ai colleghi avvocati per evitare che l'indulto possa mettere in libertà Ramon, ma la sua richiesta rimarrà inascoltata e spinto dalla disperazione vagherà ubriaco per vie della cittadina.

Antonito tenterà di far uscire di prigione Ramon e chiederà aiuto al padre, ma quest'ultimo si rifiuterà e non rivelerà le cause che 10 anni prima hanno determinato la morte di Celia.

Nell'episodio di martedì 28 aprile assisteremo a Genoveva che inviterà le donne di Acacias a casa sua per una merenda, ma nessuna si presenterà in quanto Susana la screditerà agli occhi di tutte. Nonostante l'affronto patito Samuel e la moglie si mostreranno comunque in pubblico sereni e cordiali con tutti.

Lolita troverà su un giornale una foto di Genoveva

Tra le donne che rifiuteranno di andare a casa di Genoveva ci sarà pure Lucia, con il marito Eduardo che si infurierà con lei. Secondo le anticipazioni tv di mercoledì 29 aprile, vedremo che Arantxa consiglierà a Bellita e Josè di organizzare un piccolo rinfresco di benvenuto. La perfida Susana suggerirà a Rosina e Felicia di disertare la festa, ma quest'ultima non potrà mancare, in quanto saranno i Dominguez che si occuperanno dei vini serviti agli ospiti.

Ramon intanto prenderà la decisione di collaborare con Antonito per chiedere la grazia al ministro. I sospetti sulla signora Alday aumenteranno quando Lolita noterà su un giornale una foto di Genoveva con accanto un articolo in cui si parla di dieci persone che sono state arrestate in una taverna.

Nella puntata di giovedì 30 aprile vedremo che il ritrovamento di questo ritaglio di giornale, desterà molto stupore in Casilda, Lolita e Fabiana. Nel frattempo Josè, per attirare la curiosità di tutto il quartiere, farà spargere la voce che alla festa della moglie sarà presente pure la contessa di Lerin.

Intanto ad Acacias farà ritorno Telmo che conoscerà il piccolo Mateo, ma riceverà una gelida accoglienza da parte di Lucia.

Nell'episodio in onda venerdì 1° maggio la festa si rivelerà un successo e si presenterà pure la contessa. Bellita emozionerà i presenti con una canzone che sarà gradita da tutti. A Ramon verrà concesso l'indulto e questa notizia getterà nello sconforto Felipe. Infine Rosina, sarà stanca di fingersi domestica e deciderà di scendere in strada, ma sarà in questo momento che la vista di due uomini turberà molto la donna.