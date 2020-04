Arrivano le nuove anticipazioni della nota soap opera iberica "Il Segreto", meglio conosciuta in patria con il titolo più esteso de "El secreto de Puente Viejo". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 aprile al 2 maggio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.35.

Le vicende di questa settimana ruoteranno tutte intorno ai dubbi di Pablo sulle ispezioni fatte da Ramon, sul ritorno della Montenegro in paese, sulla decisione di Matias di aiutare i minatori e sulla scelta di Tomas di allontanarsi da Marcela.

Marcela tratta Matias con freddezza

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci informano che Matias ed Alicia decideranno di lavorare insieme per difendere i diritti dei lavoratori del loro paese. La nuova occupazione del giovane però non impedirà a Marcela di trattarlo con freddezza e risentimento. Nel frattempo, Tomas deciderà di allontanarsi dalla sua amante per permetterle di affrontare al meglio il ritorno inaspettato del marito Matias. Pablo inizierà a sospettare che Ramon sia stato mandato nella loro azienda per individuare le cause di alcuni errori scoperti durante i controlli dell'anno precedente.

Nonostante il volere di Isabel, Tomas non riuscirà a stare lontano da Marcela, la donna che ama veramente. Più tardi, Isabel farà arredare con cura un'ala de La Habana per l'imminente arrivo di un misterioso ospite.

Marta va ad un appuntamento con Adolfo

Manuela si arrabbierà con Rosa quando la sorprenderà in compagnia di Adolfo nelle cucine della Villa. Più tardi, Marta, su richiesta della sorella, si recherà ad un appuntamento con Adolfo che felice di vederla le chiederà di fare una passeggiata con lui.

Ramon continuerà la sua ispezione, mentre Marcela non riuscirà a smettere di pensare a Tomas. Tiburcio e Hipolito continueranno ad organizzare la partita di football fra minatori e i dipendenti della fabbrica. L'ospite misteriosa della Marchesa sarà Francisca Montenegro che chiederà a Isabel, la moglie di un cugino di Salvador Castro, di non rivelare a nessuno che lei è tornata a Puente Viejo.

Tomas e Adolfo informeranno Isabel di un possibile sciopero in miniera a causa del malcontento degli operai, stanchi di lavorare in condizioni di sicurezza precaria.

Ignacio spiegherà alle sue figlie le ragioni per cui la sua famiglia ha deciso di mandarli via da Bilbao per stabilirsi a Puente Viejo. Francisca rivelerà ad Isabel di essere ritornata in paese per riprendersi tutto ciò che perse nel corso degli incendi appiccati da Fernando Mesia, mentre i minatori inizieranno a scioperare su consiglio di Matias. Carolina chiederà a Pablo di rivelare a Don Ignacio che loro due stanno insieme. Isabel chiederà a Maqueda di gestire i problemi con i minatori, senza sapere che poco dopo Don Ignacio si presenterà a casa sua per parlare di lavoro.