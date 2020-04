Le Anticipazioni Tv italiane delle puntate di Beautiful che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2020, rivelano la nascita di nuove coppie a discapito di vecchie unioni. Infatti sia Hope che Waytt dovranno prendere delle decisioni importanti a riguardo dei loro rispettivi partner.

Beautiful: Hope lascia Liam per Thomas

Hope sarà decisa nel troncare il suo matrimonio con Liam. La ragazza incontrerà Steffy e le farà una proposta che lascerà la giovane Forrester senza parole.

Infatti Hope le dirà che non solo lascerà Liam, ma che sarebbe felice se Steffy ritornasse assieme all'ex per costruire una bella famiglia per il bene delle piccole Kelly e Phoebe. Nel frattempo anche Liam incontrerà Thomas, i due cominceranno a litigare. Liam dirà al rivale in amore che Hope non lo amerà mai, ma che la giovane prova solo un affetto nei confronti del piccolo Dauglas. Intanto Ridge dirà alla figlia Steffy di essere d'accordo con la decisione di Hope. Contrariamente Brooke cercherà di convincere Liam a combattere per il suo matrimonio.

Liam incontrerà Hope e i due si commuoveranno pensando a come sarebbe stata la loro unione se non fosse morta la piccola Beth. Liam organizzerà una serata romantica per trascorrere una ultima notte con la moglie prima di dire addio al loro matrimonio. Dopo tanto tempo i due trascorreranno una notte di passione. Nonostante la serata risulterà piacevole per entrambi, Hope deciderà comunque di lasciare il marito.

Beautiful: Flo e Wyatt saranno sempre più vicini

Flo e Waytt avranno villa Forrester vuota tutta per loro. I due ragazzi coglieranno l'occasione per viverla appieno e si daranno un bacio appassionato. In seguito i due giovani faranno per la prima volta l'amore da quando sono partiti da Las Vegas, riaccendendo così la loro vecchia storia d'amore. Waytt, tornato in intimità con Flo, le chiederà informazioni sul padre di Beth.

La ragazza presa dal panico cercherà di cambiare discorso. Alla Forrester Maya comunicherà a Xander e a Zoe la fine del matrimonio tra Hope e Liam. Zoe sconvolta per l'accaduto parlerà con Flo sui pro e i contro di una probabile confessione a Hope, ma li ascolterà involontariamente Xander che rimarrà sconvolto nell'apprendere la verità su Beth. Flo, sentendosi in colpa per la rottura di Hope e Liam, cercherà inutilmente di convincere la cugina a dare un'altra possibilità al marito senza dirle però le vere motivazioni. Intanto Thomas presserà la sorella affinché dia una nuova possibilità all'ex marito, spingendo la donna a ricordare i bei momenti trascorsi con Liam.

Nelle future puntate di Beautiful vedremo Xander sempre più convinto di svelare il segreto di Flo e Zoe alle autorità o ai Logan.