La disperazione di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per la morte della moglie sarà al centro dei nuovi appuntamenti di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli annunciano che l'avvocato deciderà di uccidersi dando fuoco agli oggetti di Celia (Ines Aldea). Fortunatamente, il piano sarà scoperto da Donna Susana Seler (Amparo Fernandez), che sventerà una tragedia.

Una Vita: Felipe contro il ritorno di Ramon ad Acacias 38

Le nuove anticipazioni dello sceneggiato iberico, in onda a breve su Canale 5, indicano che Felipe cambierà totalmente dopo la morte della moglie, avvenuta dieci anni prima.

L'avvocato, infatti, manderà in frantumi la sua prestigiosa carriera, per poi affogare i dispiaceri nelle bottiglie di alcolici. Inoltre, trascorrerà la maggior parte del suo tempo con donne di facili costumi e mostrerà un profondo odio nei confronti di Ramon, tornato ad Acacias 38 dopo la scarcerazione. A tal proposito, il Palacios non riuscirà a chiarire cos'era realmente successo nella notte in cui Celia era caduta dal terrazzo. Per questo motivo l'uomo aveva passato molti anni in prigione con l'accusa di omicidio, finché suo figlio Antonito (Alvaro Quintana) era riuscito ad ottenere la grazia, tramite il lavoro di alcuni esperti legali.

Un ritorno, che desterà le ire funeste dell'Alvarez Hermoso, il quale non capirà il motivo per il quale un assassino circoli a piede libero. Alla fine Felipe si scaglierà come una furia contro Ramon in mezzo alla strada, davanti ai vicini di Acacias 38.

Il Palacios cerca di aiutare l'avvocato ad uscire dalla disperazione

Le avvincenti trame di Una Vita, raccontano che Ramon sarà completamente isolato per colpa di Rosina e Donna Susana.

Fortunatamente, ci sarà anche qualcuno che non darà ascolto alle due donne come Liberto e la serva Carmen, che instaureranno una vera amicizia con lui. Successivamente, il padre di Antonito dimostrerà di essere dispiaciuto per le condizioni in cui versa Felipe, tanto da cercargli un lavoro presso una prestigiosa famiglia di Madrid. Il gesto sorprenderà il vedovo di Celia, che alla fine capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino del Palacios.

Per questo motivo l'avvocato avrà un vivace scontro con l'ex amico e gli intimerà di non mettere più becco nella sua esistenza. Poi comincerà a sperperare i pochi soldi rimasti in cortigiane e bicchieri di vino.

Donna Susana salva l'Alvarez Hermoso da un gesto inconsulto

Col passare degli episodi della soap opera, l'Alvarez Hermoso diventerà sempre più attaccabrighe, tanto da accusare Servante di avergli impedito di trascorrere una notte alla pensione, aperta con Fabiana. Un comportamento che non migliorerà, visto che l'uomo sarà sempre più fuori controllo. Felipe, infatti, arriverà perfino a parlare con il ritratto di sua moglie Celia, per poi portare i suoi indumenti in salotto con l'intenzione di incendiarli con una bottiglia di alcool.

Fortunatamente, l'arrivo improvviso di Donna Susana impedirà che l'avvocato porti a termine il pericoloso piano di suicidio.