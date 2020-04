Domenica 19 aprile altro appuntamento con Fabio Fazio e il suo programma d'apertura Che tempo che farà dalle 19.40 prima del vero e proprio "Che tempo che fa" che scatterà dalle 21 su Rai 2 dopo il telegiornale. Come sta avvenendo dal diffondersi dell'epidemia, la trasmissione, accanto ad una fase di intrattenimento, avrà anche un'ampia pagina di approfondimenti sulla diffusione del contagio e sulle prospettive future. Come ospite musicale principale Fabio Fazio si collegherà nel corso del programma con Zucchero.

Approfondimento sulla situazione legata alla diffusione del virus anche con l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera

Nel corso della serata non mancheranno i momenti di approfondimento sulla diffusione del contagio e si parlerà di come ripartire. Al tavolo di Fabio Fazio ci sarà, come sempre, il noto virologo Roberto Burioni che risponderà anche alle domande dei telespettatori da casa. Sono poi previsti anche dei collegamenti con il virologo e immunologo Giacomo Gorini, il docente universitario Alfonso Fuggetta e il medico Walter Ricciardi consulente del ministero della Salute il quale, nei giorni scorsi, ha sottolineato come sia certa una nuova ondata epidemica in autunno.

In collegamento con Fabio Fazio anche l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Lombardia che ha pagato, e sta pagando, il prezzo più alto di questa epidemia in termini di vite umane. Sarà presente poi il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli col quale si parlerà di ripartenza. Come anche di ripartenza e fase due si parlerà con Carlo Bonomi, neo eletto al vertice di Confindustria.

Il suo incarico non parte certo in un momento semplice. Fazio inoltre intervisterà anche la senatrice a vita e biologa Elena Cattaneo. Si parlerà pure di calcio, con la serie A ancora nel limbo e in attesa degli eventi, con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Non mancheranno nemmeno i collegamenti con gli inviati e corrispondenti Rai in giro per il mondo.

Zucchero e Fabio De Luigi in collegamento con Fabio Fazio

La serata non sarà però tutta incentrata sull'emergenza sanitaria. Ci saranno anche momenti legati a spettacolo, musica, comicità e cultura. Il più atteso di questi è il collegamento con una star di grandezza mondiale come Zucchero. Zucchero cercherà di allietare i telespettatori regalando una sorpresa molto speciale: dopo la sua partecipazione a 'One World: together at home' evento unico mondiale con molti altri artisti. In scaletta anche l'intervento del comico Fabio De Luigi. Alla trasmissione di Fabio Fazio come sempre ci sarà il consueto intervento comico di Luciana Littizzetto e la presenza di Filippa Lagerback.

Presenti anche Roberto Saviano, Luca Mercalli, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona e Nino Frassica.