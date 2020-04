Lunedì 20 aprile, su FoxLife (canale 114 di Sky), andrà in onda il diciottesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, intitolata "Dai qualcosa", sarà trasmessa subito dopo 3x09 di Station 19 e ancora una volta, per via dell'emergenza sanitaria, verrà proposta in lingua originale con l'ausilio dei sottotitoli in italiano.

Spoiler Grey's Anatomy 16x18: Meredith Grey organizza una serie di interventi pro bono

Gli eventi narrati nel corso della 16x18 di Grey's Anatomy ripartiranno esattamente da quanto avvenuto nella precedente puntata.

Amelia Shepherd, dopo aver confessato ad Atticus Link di essere il padre del bambino che porta in grembo, tornerà in ospedale e comunicherà a Teddy ed Owen la lieta notizia. Una rivelazione che fugherà finalmente i dubbi della Altman, ma non sarà sufficiente a convincere il cardiochirurgo a confessare i ripetuti tradimenti perpetrati ai danni del suo futuro sposo. Benché la donna abbia iniziato una relazione clandestina con Tom Koracick perché preoccupata dalla possibilità che Amelia portasse in grembo il figlio di Owen, i sentimenti di Teddy nei confronti del suo ex fidanzato assumeranno una connotazione ben diversa alla luce delle recenti rivelazioni.L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del diciottesimo episodio di Grey's Anatomy ruoterà intorno all'iniziativa di Meredith Grey di dedicare un'intera giornata alla realizzazione di interventi pro bono.

Sebbene animata da nobili motivazioni, il gesto della protagonista finirà per creare il caos in pronto soccorso. I familiari dei pazienti, preoccupati per le lunghe ore di attesa, metteranno infatti a dura prova il team guidato da Miranda Bailey.

Andrew DeLuca accusa una grave crisi isterica

Nel frattempo, in ambulatorio, Andrew DeLuca si occuperà di una giovane paziente bisognosa di cure. Il misterioso atteggiamento della zia, tuttavia, scatenerà le preoccupazioni dello specializzando che richiederà l'intervento dei suoi superiori.

Convinto di trovarsi di fronte ad un grave caso di maltrattamenti, il ragazzo farà di tutto per avvertite le autorità competenti, ma gli insoliti comportamenti degli ultimi tempi spingeranno Miranda Bailey a sollevarlo dal caso. Sarà a quel punto che l'ex fidanzato di Meredith Grey accuserà una grave crisi isterica che costringerà i colleghi ad intervenire. Infine, giungerà ad un punto di svolta la relazione tra Nico Kim e Levi Shmitt.

I due uomini, sempre più distanti a causa del differente approccio alla loro relazione, avranno modo di confrontarsi. Dopo che il chirurgo ortopedico accetterà la proposta di lavorare lontano da Seattle, la coppia prenderà infatti un'inaspettata decisione sul futuro.