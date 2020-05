Domenica 17 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come sempre, Mara Venier, che la scorsa settimana ha annunciato l'allungamento del programma fino al prossimo 28 giugno. Domenica scorsa il programma ha ottenuto ottimi ascolti, confermandosi leader di quella fascia oraria. Durante la prossima puntata il programma tornerà ad avere gli ospiti in studio, cosa che non avviene più da diverse settimane a causa delle misure di contenimento per l'epidemia di coronavirus. In particolare sarà attesa in studio Pamela Prati, la showgirl sarda che lo scorso anno fu al centro dei gossip per la (finta) relazione con Mark Caltagirone.

Pamela Prati presenterà il suo nuovo libro

A dare notizia dell'ospitata della donna è stato il blog televisivo BubinoBlog. L'ultima volta che la Prati venne ospitata nel programma fu lo scorso 31 marzo 2019, quando la donna raccontò della sua relazione con Mark Caltagirone e della sua volontà di sposarsi. Pochi mesi dopo, però, una inchiesta partita da Dagospia mise in evidenza il fatto che in realtà l'uomo non era mai esistito e che la showgirl era stata raggirata. Questa, almeno, è stata la versione che la donna ha raccontato. Lo scorso 7 maggio la Prati ha pubblicato l'autobiografia "Come una carezza", in cui racconta i suoi inizi per poi arrivare alla vicenda poi denominata "Pratigate". Probabilmente anche l'intervista con Mara Venier sarà incentrata, almeno in grande parte, su questa vicenda.

Domenica In, gli altri ospiti

Ma nel corso della lunga diretta vi saranno altri ospiti, in collegamento. Per quanto riguarda la musica è atteso Achille Lauro, cantante 29enne che ha fatto molto discutere durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo specialmente per i suoi look (ritenuti, da qualcuno, troppo eccessivi).

Il ragazzo, durante l'intervista con Mara Venier, presenterà il suo libro intitolato "16 marzo, l'ultima notte". La conduttrice dedicherà poi spazio anche al coronavirus, che inevitabilmente continua a tenere banco in moltissimi programmi televisivi. Previsto, in questo senso, l'intervento di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

Con esso si parlerà, probabilmente, delle nuove misure in vigore dal prossimo 18 maggio e che dovrebbero permettere la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Infine verrà dedicato un segmento anche alla lotta contro la mafia. In particolare, Mara Venier intervisterà Maria Falcone, sorella di Giovanni. Durante tale intervisterà si ricorderà proprio il magistrato eroe, che venne ucciso da Cosa Nostra con un attentato il 23 maggio del 1992.