Nel corso delle prossime puntate di Una vita, i fan italiani si ritroveranno di fronte a clamorosi colpi di scena che riguarderanno Ursula Dicenta. La donna, infatti, si macchierà del delitto di Eduardo Torralba e lo confesserà a Telmo subito dopo la morte di Lucia. Il Martinez, in procinto di partire con Mateo e lasciare Acacias per sempre, rimarrà sconvolto dalla confessione e non ne vorrà più sapere di lei, intimandogli di non seguirlo e non cercarlo più. Guai in vista per l'ex istitutrice che si troverà senza lavoro e senza soldi.

Anticipazioni Una vita: Ursula avvelena Eduardo

Nel corso delle prossime settimane, i fan italiani di Una vita, assisteranno al riesplodere della passione tra Telmo e Lucia.

I due inizieranno una relazione clandestina che verrà ben presto scoperta dal marito di lei, Eduardo. Quest'ultimo, furioso per il tradimento della moglie, arriverà ad impedirle di uscire di casa. Le violenze del Torralba finiranno per far infuriare Ursula, la quale, nel frattempo, si è molto affezionata a Lucia e non ha mai perso la speranza di rivedere Telmo e la Alvarado di nuovo insieme. Per tale motivo, la Dicenta deciderà di uccidere Eduardo con il veleno.

Telmo scopre che Ursula ha ucciso Eduardo nelle prossime puntate di Una vita

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si verrà a sapere che, poco dopo la morte di Eduardo, anche Lucia perderà la vita a causa di un tumore ai polmoni.

Sarà Telmo a diventare tutore del piccolo Mateo ed erede della fortuna della Alvarado, confessando poi a tutti i vicini di Acacias di essere il vero padre del bambino. In seguito alla tragica morte di Lucia, Telmo deciderà di lasciare il quartiere con il figlio per rifarsi una vita altrove. Sarà proprio in occasione della sua partenza che Ursula si lascerà sfuggire il suo terribile segreto e si vedrà costretta a confessargli di aver somministrato del veleno ad Eduardo, causandone la morte.

Una vita, anticipazioni Spagna: Telmo abbandona Ursula e lascia Acacias con il piccolo Mateo

Dopo la terribile confessione, Telmo deciderà di non denunciarla alla polizia ma prenderà le distanze da Ursula, intimandole di non seguirlo. Il Martinez taglierà i ponti con la Dicenta che, quindi, rimarrà sola e senza lavoro.

Dagli spoiler si verrà a sapere che la donna, per qualche tempo, troverà rifugio nella vecchia casa di Lucia ed Eduardo che però dovrà lasciare a causa di alcuni parenti del Torralba che reclameranno l'eredità. Ursula rifiuterà anche un lavoro offerto da Fabiana e si ritroverà senza un tetto sopra la testa e senza denaro. Per tale motivo, si ritroverà a dover dormire per strada.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sul futuro di Ursula, si ricorda che la soap tv Una vita, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10 circa.