Dopo il grande successo della soap 'Bitter Sweet ingredienti d'amore' andata in onda nel corso dell'estate scorsa su Canale 5, Mediaset ha deciso di premiare i telespettatori con una nuova soap turca con protagonista Can Yaman. Molto probabilmente verrà trasmessa a partire da giugno e si intitolerà 'Erkenci Kus' in italiano 'Uccello del Mattino'. Non c'è ancora una data precisa per il suo esordio ma con alta probabilità terrà compagnia i telespettatori durante l'estate.

Le notizie sulla messa in onda

Il primo a svelare indizi concreti sulla data della probabile messa in onda della soap turca è stato Daniele Giuliani, il doppiatore del noto attore e protagonista della serie Can Yaman che, in un'intervista per News Cinema, ha detto di aver già cominciato il suo lavoro e che si sta impegnando in maniera molto intensa per completarlo in maniera veloce, così da poterne garantire la probabile messa in onda già da metà giugno di quest'anno.

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Mediaset, ma le parole di Giuliani fanno ben sperare.

La nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5

Il nuovo prodotto televisivo che sarà trasmesso anche in Italia sarà sicuramente proposto in maniera ridotta rispetto agli episodi originali. L'uccello del Mattino trasmesso in Turchia conta 51 puntate di circa due ore ciascuno, ma con molta probabilità, qui in Italia queste verranno suddivise in più episodi, proprio come già accaduto per Bitter Sweet ingredienti d'amore. Il nuovo prodotto televisivo racconta la storia di un amore tormentato. I due protagonisti saranno Can Divit e Sanem Aydin. La giovane Sanem sogna di diventare una scrittrice di successo, nonostante la sua timidezza.

In preda alle sue ambizioni, troverà un impiego lavorativo presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria e sarà per questo motivo che incontrerà Can Divit, un noto e stimato fotografo non proprio rispettoso delle regole ma molto affascinato dalla natura. Il ragazzo si ritroverà in quell'azienda perché costretto da suo padre a gestirla.

Tra Sanem e Can si accenderà la scintilla fin dal loro primo incontro. I due però, nonostante la loro forte attrazione, dovranno superare una serie di ostacoli che intralceranno il normale corso della loro storia d'amore.

Can Yaman interpreta un fotografo amante della natura

Sarà Can Yaman ad interpretare il protagonista, Can Divit, il fotografo e grafico pubblicitario della soap.

Sanem Aydin avrà invece il volto di Demet Ozdemir. Per i fan di Bitter Sweet, questa sarà l'occasione giusta per rivedere Ferit nei panni del nuovo protagonista della soap turca che a breve sarà trasmessa in Italia, su Canale 5.