Tranelli e nuovi intrighi nelle puntate settimanali di Beautiful su Canale 5: le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 25 al 30 maggio 2020 rivelano che Hope non si renderà conto di essere caduta nella rete di Thomas. Liam proverà a farle aprire gli occhi, ma i suoi tentativi sembreranno vani. L'ossessione della giovane Logan per Douglas, al quale spera di fare da madre, le farà compiere scelte sbagliate.

Nel frattempo, Katie vorrà mettere alla prova Bill. Prima di diventare sua moglie, la dolce Logan desidera avere la sicurezza che il Dollar sia realmente innamorato di lei e non ceda a tentazioni.

Per portare a termine il suo piano, si servirà dell'aiuto di Shauna.

Beautiful, le anticipazioni della settimana 25-30 maggio 2020 su Canale 5

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, Bill non rinuncerà alla sua Katie. Negli episodi precedenti, lo Spencer ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo, così da dare una famiglia a Will, che tanto ha sperato nella riunione dei suoi genitori.

Katie tuttavia ha voluto prendere tempo, impaurita dal fatto che Bill potesse aver agito d'impulso o solo per il bene del piccolo Will. Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, Katie lo metterà alla prova servendosi della complicità di Shauna. Cosa avrà in mente?

Il piano di Katie e Shauna

Negli episodi di Beautiful della prossima settimana, Katie illustrerà a Shauna il suo piano. Per mettere alla prova la fedeltà di Bill, lei dovrà recarsi nel suo studio e sedurlo. Solo così potrà avere la certezza che la ami e faccia sul serio con lei. La Fulton accetterà di aiutare l'amica e farà quanto chiesto.

Nel mentre, Katie sarà dietro la porta dello Spencer per vedere con i suoi occhi il comportamento del fidanzato.

A grande sorpresa, Bill non cederà alle avance di Shauna. Katie avrà così la prova che lo Spencer è stato sincero con lei. Poco dopo, il magnate si confiderà con Justin, dicendogli di essere depresso per via del rifiuto di Katie, senza sapere del piano 'diabolico' ordito alle sue spalle.

I sospetti di Liam nelle puntate settimanali di Beautiful

Katie sarà davvero felice di sapere che Bill è cambiato e che non ha più grilli per la testa. Shauna condividerà con l'amica la sua gioia.

Infine, le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 25 al 30 maggio 2020 raccontano che Liam parlerà a cuore aperto a Hope, dicendole che Thomas la sta solo usando per i suoi scopi servendosi del piccolo Douglas, il quale non chiede altro che un una mamma dopo la perdita di Caroline. Hope non darà retta al marito e continuerà a passare il suo tempo con Thomas e Douglas.