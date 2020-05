Continuano gli intrighi e i colpi di scena nelle vicende di casa Forrester. In particolare, nel prossimo episodio di Beautiful in onda giovedì 7 maggio, i telespettatori vedranno come Wyatt si ingelosirà dopo aver visto la sua fidanzata parlare di nascosto con Thomas. Il giovane Spencer, dopo essere stato messo in guardia dalla madre, comincerà ad avere il sospetto che tra la Spectra e il suo ex ci possa essere qualcosa. Liam nel frattempo, sarà ancora a Parigi, dove starà passando del tempo con Kelly e Phoebe, mentre la baby sitter delle bambine cercherà di convincerlo ad allontanarsi da Hope.

Wyatt si ingelosisce dopo aver visto Sally e Thomas insieme

Una nuova ed emozionante puntata attende i fan di Beautiful anche nel pomeriggio del 7 maggio, dove le vicende saranno incentrate sul rapporto tra Wyatt e Sally. Quest'ultima, stando alle anticipazioni, si ritroverà a parlare con il suo ex fidanzato Thomas, ma verrà vista proprio dallo Spencer il quale, non la prenderà affatto bene. Wyatt infatti, sarà particolarmente geloso della vicinanza tra i due ex e non riuscirà a nascondere il suo disappunto.

Il ragazzo inoltre, ricorderà le parole di Quinn in merito a Sally e Thomas e sarà preoccupato dopo averli sorpresi a parlare di nascosto.

Liam ancora a Parigi con le bambine nella prossima puntata di Beautiful

Mentre Wyatt si appresterà a chiedere spiegazioni a Sally sui suoi reali rapporti con Thomas e sulla loro ritrovata complicità, Liam si troverà ancora a Parigi, dove passerà del tempo con le bambine.

Come noto, spronato da Hope e Thomas, lo Spencer deciderà di raggiungere Steffy in Europa, per stare accanto a Kelly e Phoebe. Intanto Shauna, Flo e Zoe saranno giunte ad un accordo e saranno decise a mantenere il segreto sulla piccola Beth, lasciando di fatto le cose come stanno. I sensi di colpa di Flo dunque, non porteranno a svelare il terribile segreto che, stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, rimarrà tale ancora per un po' di tempo.

Amelia intanto, la bambinaia delle figlie di Steffy, cercherà di convincere Liam ad allontanarsi da Hope e a restare ancora a Parigi accanto alle bambine. I telespettatori in questo modo, vedranno come la bambinaia abbia accettato di aiutare Thomas nel suo piano di separare Liam e Hope.

Questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda giovedì 7 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. In attesa di scoprire se il piano di Thomas di dividere Hope e Liam andrà in porto, si ricorda che le puntate già trasmesse delle soap tv americana sono disponibili sul sito Mediaset Play, insieme a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.