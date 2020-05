La conoscenza tra la dama torinese Gemma Galgani ed il 26enne Nicola Vivarelli, alias Sirius, sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Uomini e donne. I due non si sono lasciati intimorire dalla valanga di critiche mosse dai colleghi di parterre, ma anche e soprattutto dall’opinionista Tina Cipollari, che ha duramente apostrofato il cavaliere, mettendo in dubbio la veridicità delle sue parole.

I due protagonisti del Trono over si sono scambiati per settimane numerosi messaggi via chat, un modo che ha dato a Sirius la possibilità di far leva sulla parte più romantica e sensibile della torinese, che ha insistito tanto per portare avanti la loro conoscenza.

Tra Gemma e Nicola ci sono 44 anni di differenza - lui ha infatti 26 anni, lei 70 anni - ma non sembra essere per loro un problema.

Intervista di coppia per Gemma e Nicola

Negli ultimi giorni sono tante le persone che hanno commentato la frequentazione di Nicola e Gemma, tra gli ultimi anche l’ex fidanzata dell’ufficiale della Marina mercantile - che lo ha accusato di essersi messo in gioco solo per aumentare la sua notorietà e farsi conoscere dal grande pubblico del piccolo schermo - e l’agenzia di modelli per cui lavora il cavaliere, che da un lato ha chiesto a Nicola di rimuovere dal suo profilo Instagram i riferimenti all’agenzia, dall’altro ha commentato la vicenda dicendo che Vivarelli è davvero molto preso dalla dama torinese e sembra fare sul serio.

Dopo tanto rumoreggiare, nelle ultime ore è uscita la prima intervista di coppia di Nicola e Gemma rilasciata al celebre settimanale di gossip Chi, nella quale si legge che la Galgani era inizialmente davvero convinta di trovare un uomo della sua età, poi la sorpresa nel vedere che effettivamente Sirius, alias Nicola, non le aveva mentito sulla sua età. La cosa che ha molto colpito Gemma è il fatto che Nicola dimostra per certi aspetti una grande maturità e profondità, forse al punto di essere più maturo della dama.

Gemma continua a parlare del suo affascinante ufficiale gentiluomo, dicendo di non avere alcuna paura di continuare la conoscenza di Nicola, perché è pronta ad ascoltarlo, ma soprattutto a farsi corteggiare, nonostante gli attacchi feroci di Tina Cipollari e dei tanti che vedono in questo corteggiamento il peccato originale.

Gemma e Nicola sperano nel lieto fine

Gemma sta andando troppo veloce? Nonostante Maria le abbia consigliato di non correre e di stare calma la dama ha sorpreso tutti dicendo: 'Sento che è la volta buona.

So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare'. Vivarelli è sempre più impegnato a fronteggiare la valanga di critiche che gli piovono addosso tutti i giorni. Il cavaliere ha raccontato che la madre ha capito la sua felicità guardandolo negli occhi.

Una felicità che non sembra aver mai avuto in passato, perché le sue coetanee non lo hanno mai compreso o semplicemente non avevano la stessa concezione dell’amore che invece ha la Galgani. Anche Nicola, come Gemma, spera in un lieto fine. L’appuntamento con la nuova puntata di Uomini e Donne è per mercoledì 6 maggio 2020, alle 14:45 su Canale 5.