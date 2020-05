Avvincenti colpi di scena accadranno nelle vicende in onda nella settimana dal 3 al 9 maggio a Beautiful. In particolare Zoe Buckingham avrà un pesante alterco con Flo Fulton (Katrina Bowden), 'rea' di voler svelare a Hope Logan (Annika Noelle) la verità sullo scambio delle culle. Una disputa, che coinvolgerà anche Shauna (Denise Richards). Intanto, Liam si recherà a Parigi da Steffy, lasciando la moglie sola con Thomas Forrester.

Beautiful, spoiler 3-9 maggio: Sally gelosa di Wyatt, Liam a Parigi da Steffy

Le anticipazioni della soap opera americana in programma da domenica 3 a sabato 9 maggio su Canale 5, raccontano che Hope sarà molto entusiasta di aver fatto la conoscenza di sua cugina, nonostante sia all'oscuro della verità su Beth. Per questo motivo proporrà addirittura a Ridge di assumerla alla Forrester Creations. Dopodiché, la Fulton avrà dei gravi sensi di colpa dopo il gesto di generosità della Logan. Nel contempo, Quinn avviserà Wyatt di aver visto Sally avere un atteggiamento ambiguo con Thomas.

La Fuller, a questo punto, suggerirà al figlio di avvicinarsi a Flo. A tal proposito, la Spectra comincerà ad essere gelosa dell'amicizia sorta tra quest'ultima e lo Spencer.

Liam, nel frattempo, accetterà il consiglio di Thomas di recarsi a Parigi a fare una visita a Steffy e per giocare un po di tempo insieme a Kelly e Phoebe. In questo frangente, la baby-sitter Amelia inviterà il figlio del magnate a prolungare la sua permanenza nella capitale francese.

Flo ha una brutta discussione con Zoe, Thomas e Hope vicini

Gli spoiler di Beautiful in onda dal 3 maggio sula rete ammiraglia Mediaset, svelano che Thomas approfitterà del viaggio del rivale in amore per avvicinarsi sempre di più ad Hope. A tal proposito, la Logan sarà sempre più coinvolta nel suo ruolo di madre per il piccolo Douglas.

Flo, nel frattempo, sarà sempre più certa di raccontare alla cugina la verità sullo scambio delle culle.

Peccato che Shauna le consigli di tenere la bocca chiusa, se non vuole perdere tutto quello che ha conquistato. Ma la Fulton non ascolterà il consiglio della madre, tanto da alzare la cornetta del telefono per parlare con la figlia di Brooke. Ma ecco che Zoe le strapperà il telefono dalle mani, facendola cadere.

La Fulton, Shauna e la Buckingham stringono un'alleanza

Una caduta che procurerà un brutto svenimento alla giovane, mentre Shauna, entrata in quel momento, crederà che la Buckingham abbia fatto del male alla figlia. Per questo motivo, non esiterà a puntarle contro un taser.

Fortunatamente, la giovane Fulton si riprenderà dalla caduta, tanto da fermare le intenzioni della madre, che avrà un ulteriore chiarimento con la modella.

Infine, le tre donne capiranno che non esiste altra soluzione fuorché stringere un'alleanza in modo che Hope non sappia mai la verità su Beth.