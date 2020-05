Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dall'1 al 6 giugno si soffermano innanzitutto sul trasferimento di Shauna e Flo a casa di Eric. La giovane Fulton si sentirà un po' a disagio per le menzogne che sta continuando a dire a Hope sulla figlia Beth.

Thomas scriverà e leggera un finto testamento di Caroline a Hope per convincerla ad occuparsi di suo figlio Douglas.

Thomas legge a Hope una finta lettera di Caroline

Thomas escogiterà un nuovo piano per provare ad allontanare Hope da Liam. Il giovane Forrester, infatti, leggerà una finta lettera-testamento di Caroline allo scopo di stimolare il senso materno della Logan e per convincerla ad occuparsi del piccolo Douglas.

Nel frattempo, Wyatt cercherà di convincere Liam a guardare avanti e a tornare a vivere con Steffy.

Zoe proverà a dissuadere Flo dall'intento di trasferirsi a casa di Eric con la madre Shauna. La figlia del dottor Reese teme che, trovandosi ogni giorno a stretto contatto con la famiglia Forrester e con Hope, Fulton possa dire la verità sullo scambio delle culle e sul destino di Beth. Durante il confronto, però, arriverà improvvisamente Hope che, avendo sentito che stavano parlando della bambina, chiederà spiegazioni. Colte alla sprovvista, le due donne cercheranno di accampare delle scuse piuttosto confuse.

Intanto, Katie dirà a Bill che c'era lei dietro le avance di Shauna per mettere alla prova la fedeltà dell'editore nei suoi confronti.

Flo si sente in colpa nei confronti di Hope

Zoe chiederà a Flo e Shauna di lasciare Los Angeles per tornare a Las Vegas. Madre e figlia però non ne vorranno sapere e così si trasferiranno a casa di Eric e Quinn. Quest'ultima sarà molto contenta di averle come ospiti, anche perché sarà ancora convinta che Flo sia la donna giusta per suo figlio Wyatt.

Dopo essere stata accolta in casa Forrester, Flo non riuscirà a non pensare a Hope e alle bugie che le sono state raccontate. La giovane continuerà a sentirsi in colpa per aver ferito la cugina che con lei è sempre stata molto gentile e premurosa, accogliendola fin da subito in famiglia. Shauna proverà a consigliare alla figlia di non pensarci e di dimenticare questa storia una volta per tutte.

Wyatt dirà a Sally che ha ripreso a vedersi con Flo. Hope, manipolata dagli inganni di Thomas, comincerà a convincersi che sia il caso di lasciare Liam per fare da madre al piccolo Douglas. Quando Logan sarà sul punto di comunicare al compagno le sue intenzioni, Spencer la sorprenderà con una proposta inattesa.