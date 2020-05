I protagonisti di Striscia la notizia hanno consegnato il Tapiro D'Oro a Bianca Guaccero a seguito della gaffe a Detto Fatto. In occasione dell'incontro con Valerio Staffelli, però, la conduttrice ne ha combinata un'altra e si è lasciata andare un'altra frase un po' ambigua: 'Cercavo di tirar su l'animo e il resto'.

L'inviato, naturalmente, non ha potuto fare a meno di cogliere e apprezzare l'ironia della presentatrice. Ad ogni modo, lei è sembrata molto disponibile e cordiale nel parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi e del piccante fuori onda sentito da tutta Italia.

La gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Durante una precedente puntata di Detto Fatto, in studio si stava parlando dell'importanza di igienizzare tutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Quando, però, la conduttrice ha mandato in onda la pubblicità, non si è resa conto di non essere ancora andata in nero ed ha pronunciato una frase un po' ambigua. Nel caso specifico, ha chiesto alle due ospiti presenti in studio come potesse fare per igienizzare le parti intime. A seguito della diffusione di questo filmato, ovviamente, sul web è scoppiato il caos e tutti i siti hanno menzionato la vicenda. Striscia la notizia, dunque, non ha potuto fare a meno di menzionare l'argomento andando a consegnare un bel Tapiro alla protagonista di questa gaffe.

La consegna del Tapiro D'Oro e la nuova gaffe

Bianca Guaccero ha esordito dicendo di aspettarsi una visita da parte di qualche inviato di Striscia la notizia. Ad ogni modo, ha detto di non essersi affatto resa conto di essere ancora in onda e di essere ascoltata da tutta Italia. Il suo intento era semplicemente quello di fare una battuta goliardica tra amiche.

Per tale ragione, la Guaccero ha detto: "Cercavo di tirar su l'animo, e il resto". Dinanzi tali parole, ovviamente, Valerio Staffelli non ha potuto fare a meno di riprenderla dicendole di averne combinata un'altra delle sue. Nello specifico ha esordito dicendo: "Ma allora lei ci ricade" e la presentatrice è scoppiata a ridere.

Il bacio mancato a Valerio Staffelli

Successivamente, poi, Bianca ha detto di essere rammaricata solo di una cosa. Solitamente, infatti, quando avviene la consegna di un Tapiro, al termine dell'intervista Staffelli bacia sempre i destinatari. Considerando il periodo che stiamo vivendo, però, stavolta non è stato possibile. La donna ha detto: "Proprio adesso doveva capitare?" Al termine del servizio, poi, la protagonista ha ribadito quanto fosse importante pulire e rendere perfettamente igienico tutto, senza tralasciare nessun particolare. Anche in questo caso le è scappata una risata e poi è andata via.