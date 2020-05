Domani sera venerdì 29 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Amici speciali, il programma condotto da Maria De Filippi. La conduttrice tv per questa semifinale ha deciso di cambiare le carte in tavola e ha introdotto nuove regole in corso d'opera. In particolare, nel penultimo appuntamento verranno proclamati quattro finalisti che approderanno alla finalissima di venerdì 5 giugno. Dunque, assisteremo all'eliminazione di otto artisti tra cantanti e ballerini, ma in realtà non sarà un abbandono definitivo dal programma, in quanto questi ultimi diventeranno "supporter" di un finalista e lo sosterranno durante le esibizioni.

I 12 concorrenti in gara ripartiti tra la squadra bianca e blu

Amici Speciali è un evento benefico alla sua prima edizione che ha deciso di schierare 12 ex concorrenti di diverse edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. Quest'ultima con questo nuovo programma inedito ha lo scopo di fare donazioni di materiali e raccogliere fondi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus.

Le squadre sono così ripartite: la Blu è composta da 3 cantanti (Stash vincitore di Amici 14, Irama che ha vinto la diciassettesima edizione e Alberto Urso che ha trionfato nel 2019). Invece, per quanto riguarda il ballo abbiamo Gabriele Esposito vincitore di categoria nel 2016, Umberto Gaudino concorrente nel 2019 e Javier Rojas campione in carica del circuito danza.

I Bianchi sono invece Gaia Gozzi campione in carica del programma, Random rapper 19enne, Giordana Angi finalista di Amici 18 e Michele Bravi ex insegnante del programma. Per il ballo ci sono Alessio di Amici 2015 e Andreas vincitore di Amici 16.

I professori e giudici di Amici Speciali

Le prime due puntate hanno visto il trionfo rispettivamente di Alessio Gaudino e Alberto Urso, mentre domani sera, 29 maggio, scopriremo il vincitore della terza punatata.

Intanto, Stash con la sua gag molto simpatica potrebbe essere nuovamente pronto a corrompere la commissione con mozzarelle di bufala per raggiungere la finale, ma la giuria fino ad ora non ha mai accettato.

Ricordiamo inoltre che la giuria è formata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello.

Inoltre, intervengono per giudicare le prove dei concorrenti anche Rudy Zerbi, Peppe Vessicchio e Alessandra Celentano.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del programma televisivo per scoprire ulteriori novità sui 4 finalisti e sul vincitore della terza puntata. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere le prime due puntate potrà sempre recuperale sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.