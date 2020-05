Gemma Galgani nelle scorse puntate di Uomini e donne ha conosciuto alcuni dei suoi spasimanti che hanno provato a conquistarla via chat. OcchiBlu aveva colpito la dama del Trono Over e, nella puntata di venerdì 15 maggio, Gemma ha conosciuto il suo corteggiatore. Alcuni post e commenti del ragazzo ragusano hanno fatto sorgere il dubbio agli utenti del web sul suo reale interesse per Gemma Galgani ed è intervenuta anche Deianira Marzano.

Fabio Occhipinti sembrerebbe essere in cerca di visibilità, il suo post su Facebook

Fabio Occhipinti, il cavaliere di 38 anni che ha corteggiato in chat Gemma Galgani, nella mattina di domenica 17 maggio, è finito al centro di una polemica per alcuni post e commenti sul suo profilo Facebook.

Il ragazzo ragusano ha scritto: "La puntata di venerdì è stata la più vista della settimana in assoluto, con 500.000 spettatori in più. Sarà stato perché il giovedì hanno mandato l’anticipazione di me o forse no???". Non è stato solo questo messaggio a insospettire e a insinuare dei dubbi sul suo reale interesse per la dama del parterre, ma anche un like a un commento contro Gemma.

Il like di Occhiblu a un commento contro Gemma Galgani: l'intervento di Deianira Marzano

In un commento pubblicato sotto a un suo post nella giornata di sabato 16 maggio, Fabio Occhipinti ha scritto: "Mi sento fortunato, perché ho fatto davvero un'esperienza bellissima, in italia ci sono milioni di ragazzi che ci provano".

Il cavaliere di Uomini e Donne ha insinuato, tra gli utenti del web, il dubbio di essere in televisione solo per fare un esperienza, non per un reale interesse nei confronti della dama torinese.

Una ragazza ha scritto: "Quindi non ti piace Gemma" e il ragazzo ha messo un like a questo commento. A rincarare la dose ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano che ha scritto sotto al post: "Ma non ti vergogni di mettere anche like, spero ti mandino via dal programma: sei un falso".

Non c'è pace per Gemma Galgani

Gemma Galgani sembra non riuscire a trovare pace. Durante le scorse settimane, la dama torinese ha conosciuto in chat alcuni uomini e ha conosciuto i tre che l'avevano più colpita. 'Cuore di poeta' non ha fatto breccia nel cuore di Gemma e, dopo una prima esterna, le cose non sono decollate e l'ha mandato via.

Con Sirius le cose proseguono alla grande. Nonostante la giovane età del corteggiatore, Gemma Galgani sembra abbia trovato la serenità che cercava, nonostante i gossip e le critiche per i cinquant'anni di differenza. Nella puntata di venerdì 15 maggio Gemma ha conosciuto Fabio Occhipinti, alias OcchiBlu, ma le premesse con cui parte il ragazzo e il like sospetto, potrebbero sfumare anche questa possibile frequentazione con la dama del Trono Over.