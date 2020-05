Sta succedendo qualcosa tra Irama e Gaia Gozzi? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan di Amici dopo aver assistito ad un inaspettato scambio di attenzioni social tra i due cantanti in gara nella versione "All Star". Dopo essersi iniziati a seguire reciprocamente su Instagram, i due artisti hanno fatto impazzire di gioia i fan quando hanno cominciato ad apprezzare l'uno le foto dell'altro.

Irama e Gaia 'vicini' grazie ad Amici Speciali

Entrambi fanno parte del cast di Amici Speciali, ma nelle ultime ore sono al centro del Gossip per un motivo diverso da quello artistico: si vocifera, infatti, che dietro le quinte del talent-show starebbe nascendo una simpatia tra Irama e Gaia Gozzi.

A far pensare che tra loro possa esserci un avvicinamento in corso, sono state le mosse che hanno fatto su Instagram da quando hanno iniziato a lavorare al programma di Canale 5.

La vincitrice dell'ultime edizione del format Mediaset e il cantautore milanese, dunque, hanno iniziato a seguirsi sui social network, ma anche a scambiarsi dei continui "mi piace" sotto alle foto che pubblicano ogni giorno sui loro profili.

Queste attenzioni apparentemente innocue, sono bastate ai fan dei due cantanti per ipotizzare che ci sia qualcosa in più tra loro oltre alla stima professionale.

I gossip sui due vincitori di Amici

Se tra Irama e Gaia sta nascendo qualcosa oppure no è presto per dirlo, eppure i fan di quest'ipotetica coppia si sono già sbizzarriti soprattutto su Twitter nel commentare il loro avvicinamento su Instagram.

"Power duo", oppure "Gemelli separati alla nascita", sono solo alcuni dei pensieri che sono stati espressi sui due vincitori di Amici che, secondo il parere di tanti, sarebbero molto belli insieme.

Ad ostacolare questa "ship" (così è chiamata una coppia creata dall'immaginazione dei fan ma ancora non esistente nella realtà), però, ci sarebbe la fidanzata di Filippo: stando ai pochi gossip che sono circolati in passato sul cantautore, risulterebbe ancora legato alla modella parigina Victoria Stella Doritou, per amore della quale avrebbe lasciato Giulia De Lellis ormai più di un anno fa.

Poco o nulla, invece, si sa sulla vita privata della Gozzi: sebbene sia l'ultima trionfatrice del talent-show, la giovane è sempre stata molto brava a tenere per sé eventuali relazioni o legami affettivi importanti.

Il cast di Amici Speciali: 12 artisti e 3 rappresentanti delle radio

Irama e Gaia, comunque, fanno parte del cast di "Amici Speciali, con Tim per aiutare l'Italia", il format che dovrebbe andare in onda a partire dalla seconda metà di maggio su Canale 5 (per ora la data prevista per la prima puntata è lunedì 18 maggio, ma non c'è ancora stata una conferma ufficiale da parte della rete).

A gareggiare con i due artisti appena citati, ci saranno: Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Alberto Urso, Giordana Angi, Michele Bravi (l'unico proveniente da XFactor), il rapper Random, Andreas Muller, Umberto Guadino, Stash dei The Kolors e Javier Roja.

Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, gli addetti ai lavori hanno presentato al pubblico un'altra parte fondamentale del cast che hanno messo su nelle scorse settimane: tre rappresentanti della radio più conosciute in Italia, avranno un ruolo importante nel corso delle quattro puntate del talent-show.

Anna Pettinelli per RDS (già professoressa di canto nella diciannovesima edizione di Amici), Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5, sono le donne esperte di musica che sono state scelte per commentare e probabilmente anche votare le esibizioni dei dodici artisti della competizione.