Reduce dall'annullamento del Britney Domination, il suo secondo residency-show che si sarebbe dovuto tenere a Las Vegas a partire dallo scorso febbraio 2019, Britney Spears è tornata al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune indiscrezioni circa la sua vita privata emerse in rete. Nelle ultime ore, la "Santa di Las Vegas" - la "sin-city" che ha istituito una giornata in suo onore, il Britney Day (4 novembre) - si è riattivata sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso con il web una nuova diretta, la cui descrizione ha destato dell'inquietudine per molti utenti.

Nello specifico, nel suo filmato in questione la popstar ha comunicato ai follower di aver subito un incidente domestico, motivo per il quale ora può servirsi di pochi attrezzi per la ginnastica da casa.

Britney Spears rivela ai fan il retroscena dell'incidente domestico

Parlando agli utenti attraverso la sua nuova diretta Instagram, la popstar statunitense ha rivelato di aver dato fuoco involontariamente alla palestra allestita a casa sua. "Ma sì... l'ho bruciata -si legge nella descrizione della diretta-.

Ho oltrepassato la porta della palestra e ho visto le fiamme. Per grazia di Dio, l'allarme è scattato per l'accaduto ed evviva. Nessuno si è ferito. Sfortunatamente ora ho solo due attrezzi da palestra in casa e mi è rimasto un solo specchio. Ma poteva andare anche peggio di così. Per cui mi sento miracolata. E in ogni caso preferisco di gran lunga allenarmi all'aperto".

Nel video dell'ultima diretta, inoltre, la cantante americana rivela alcuni dettagli dell'accaduto.

L'incidente -a detta sua- sarebbe stato provocato dal fatto che lei aveva lasciato due candele accese incustodite nella stanza della sua palestra in casa. "Sono nella mia palestra adesso e non ci ero stata per 6 mesi -dichiara nel nuovo video pubblicato su Instagram-. Perché le ho dato fuoco. Avevo due candele, una cosa ha tirato l'altra... e ho bruciato tutto...".

Sotto il post della videodiretta della pop princess non sono mancati i commenti del web, tra cui si leggono i seguenti messaggi sarcastici: "Non ho parole"; "I migliori posti bruciano"; "La stessa cosa è accaduta a me.

Ho bruciato la mia palestra. Una cosa ha tirato l'altra... e ho bruciato tutto".

La popstar ritorna ai vertici delle classifiche

Questo mese è stato rilasciato in versione vinile l'album Britney Jean, che la cantante aveva pubblicato nel lontano 2013. E la nuova versione in questione è riuscita a raggiungere la Top 3 della Billboard Vinyls chart, classificandosi alla posizione numero 3. Una notizia quest'ultima che ha fatto il giro del web in poco tempo. Su Twitter, a margine di un post sul nuovo traguardo ottenuto in classifica da Britney Jean sono giunti diversi commenti, tra cui emergono i seguenti: "Spero che Britney ne sia a conoscenza"; " A me piaceva molto Britney Jean.

Un album emozionante, creativo e sentimentale. Di sicuro non è andato bene come l'album Femme Fatale o altri album di Britney, ma è un gran capolavoro di album".