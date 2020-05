Dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati al centro del Gossip per un'intervista dell'ex gieffina concessa a Novella 2000, in cui quest'ultima ha parlato del suo desiderio maturato verso Paolo. Con l'ex gieffino, la fashion blogger sta mandando avanti a distanza la loro love-story avviata al Gf vip, in ottemperanza alle disposizioni governative dovute all'emergenza sanitaria in atto.

Clizia Incorvaia distante da Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vivono, almeno per il momento, distanti tra loro: la fashion blogger risiede in Sicilia, mentre il figlio d'arte abita a Roma insieme alla madre. La frequentazione a distanza ravvicinata dei due ex gieffini si era interrotta a causa della squalifica dal Gf vip di Clizia, dovuta all'appellativo di "Buscetta" - nell'accezione di "pentito" - che lei aveva affibbiato nella Casa al coinquilino Andrea Denver per il semplice fatto di averla nominata.

E, nonostante siano riusciti a ricontattarsi dopo la finale del Gf vip, che aveva visto Paolo classificarsi secondo, i due piccioncini non hanno ancora consumato il loro amore. O almeno, questo è stando a quanto la Incorvaia ha confidato a Novella 2000.

L'amore tra i due ex gieffini

Nell'intervista, la Incorvaia ha dichiarato di non aver mai vissuto l'intimità con Paolo così come avrebbe voluto, per poi non nascondere il forte desiderio maturato verso il compagno e viceversa.

"Abbiamo una voglia matta di fare l’amore - ha ammesso -. Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio". E ha proseguito, sottolineando di sentirsi legata nel profondo al suo Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: "Un destino strano. Sembra separarci, invece ci unisce".

Tra i due innamorati non manca, però, la vicinanza virtuale reciproca. Così come ha fatto sapere l'intervistata: "Soprattutto la notte.

Con Paolo parliamo anche cinque ore. Non ci stanchiamo mai. Ci prendiamo in giro".

La blogger conquista il web

Prosegue a gonfie vele l'attività d'influencer dell'ex gieffina. Nel corso del lockdown, disposto tra le misure antivirus in Italia per fronteggiare la pandemia in corso, Clizia ha condiviso con il web diverse immagini, che sono diventate virali in rete.

Uno dei suoi ultimi post sull'arte culinaria, pubblicato sul suo profilo Instagram un giorno fa, contiene uno scatto e un video, che la immortalano mentre si concede degli spaghetti con le vongole. E nella descrizione del post in questione, si legge il seguente messaggio destinato dalla blogger ai follower: "Prova del cuoco: io sono pronta!".