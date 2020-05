A partire da martedì 19 maggio arriva su Canale 5 la serie, realizzata in Spagna, dal titolo La cattedrale del mare, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Ildefonso Falcones e ambientata nella Barcellona del XIV secolo. La fiction è ambientata tra il 1329 e il 1383 a Barcellona, e narra le vicende di Bernat e di suo figlio Arnau, alla costante ricerca del riscatto e della liberazione dalla loro condizione di servi della gleba.

La cattedrale del mare: la prima puntata in onda su Canale5 il 19 maggio

Mediaset propone in prima serata la serie La Cattedrale del mare, realizzata in Spagna e andata in onda per la prima volta nel 2018 sulla piattaforma di streaming Netflix.

A distanza di due anni dal suo debutto, La cattedrale del mare arriva su Canale 5, determinata a tenere compagnia ai telespettatori per quattro settimane e un totale di otto episodi, raccontando una storia di riscatto e rivincita ambientata nella Barcellona del XIV secolo. Il protagonista è Bernat, un servo della gleba che con fatica riesce a strappare suo figlio Arnau dalle mani dei prepotenti spagnoli resistendo ad ogni tipo di sopruso ed umiliazione. Bernat riuscirà a trovare la propria rivincita proprio nel figlio Arnau, il quale, crescendo, cercherà di cambiare la propria condizione lottando contro un destino apparentemente già scritto. Nei primi due episodi della fiction, che andranno in onda martedi 19 maggio in prima serata su Canale 5, Bernat scappa insieme al figlio Arnau per rifugiarsi dalla sorella a Barcellona.

Qui rimarrà per oltre 10 anni, ma proprio quando le cose sembreranno andare meglio, Arnau verrà accusato di essere il fautore di una immane tragedia. Dopo poco, le cose cambieranno nuovamente: Arnau e Barnat saranno costretti a cambiare casa e lavoro, mentre a Joan verrà offerta la possibilità di studiare.

Grande protagonista nella serie è anche la città di Barcellona, sempre presente grazie ad una sapiente alternanza di momenti drammatici da un lato e dall'altro scene estremamente vivaci e piene di vita.

La cattedrale del mare: su Canale 5 dopo il successo del libro di Ildefonso Falcones

La fiction di Canale 5 La cattedrale del mare, in partenza martedì 19 maggio, è tratta dall'omonimo bestseller di Ildefonso Falcones, che ha ottenuto un successo senza precedenti in tutto il mondo e nel 2007 ed è stato premiato come Romanzo d'esordio di maggiore successo in Italia, conquistando il premio Boccaccio.

Prima di approdare su Netflix, la serie è andata in onda in Spagna, nel 2018, ottenendo inizialmente un buon risultato in termini di ascolti, poi calati nel tempo nonostante i cinque anni di lavorazione e i dieci milioni di euro investiti nella produzione.