Emma Marrone è tornata al centro dell'attenzione mediatica, non solo per le indiscrezioni che la vedrebbero tra i papabili nuovi giudici di X-Factor. In queste ore, l'artista salentina fa parlare di sé specialmente per via del contenuto di un'Instagram story condivisa con il web, in cui stigmatizza il messaggio lanciato da Papa Ratzinger nel libro 'Benedetto XVI-una vita' di totale disappunto rispetto ad alcuni diritti riconosciuti dalla società odierna.

Emma Marrone contro il messaggio lanciato da Papa Ratzinger sull'aborto e le nozze omosessuali

L'ex coach di Amici di Maria De Filippi sta facendo parlare di sé soprattutto per via delle sue ultime due Instagram story, in cui a quanto pare risponde all'anticipazione del libro di Papa Ratzinger in uscita in Germania lunedì, che ha riportato il portale-web americano LifeSiteNews. Il libro - scritto da Peter Seewald, biografo di Ratzinger- si conclude con un'intervista esclusiva, in cui l'ex pontefice si lascia andare ad un'esternazione piccata sul mondo Lgbtq, sulla pratica dell'aborto e la surrogazione di maternità.

Stando a quanto riportato dal noto sito, nell'intervento di cui tratta l'atteso libro, Papa Ratzinger paragona le nozze tra omosessuali e le pratiche dell'aborto e l'utero in affitto all'Anticristo. "La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano - si legge tra le righe dell'intervista, ripresa dal Corriere della sera-. E se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica".

Dichiarazioni che stanno dividendo l'opinione pubblica. E sulle quali, non si è fatto attendere molto il commento social di Emma.

Nella prima delle sue ultime due storie condivise su Instagram, appare lo screenshot della news del Corriere -che titola 'Il ritorno di Ratzinger: «Nozze gay e aborto segni dell’Anticristo» - sull'intervento di Papa Ratzinger, volto a stigmatizzare il riconoscimento dei diritti all'unione civile tra coppie omosessuali, la pratica dell'aborto e quella della maternità surrogata.

"Mejo se sto zitta!" è l'esclamazione che la Marrone ha rilasciato per iscritto nella storia e a margine della discussa news. E la sua storia successiva mostra una gif che la immortala in una scena di un suo video musicale, in cui lei canta "Ma che palle!". Un'autocitazione quest'ultima del primo verso del ritornello della sua canzone Mondiale, che, per alcuni, sarebbe una risposta edulcorata della cantante a quanto sostenuto dall'ex papa sulla società moderna.

Emma inoltra un messaggio di auguri all'ex pupilla Elodie

In una delle sue ultime Instagram stories, Emma ha destinato un messaggio di auguri alla sua ex pupilla ad Amici di Maria De Filippi, Elodie.

La quale ha compiuto gli anni il 3 maggio. "Buon compleanno, Elodie", è il sentito pensiero di auguri che l'artista salentina ha destinato alla collega festeggiata, la quale è reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.