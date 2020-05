Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva verrà assolta dall'omicidio di Marcia, mentre Camino resterà senza parole per la confessione di Ildefonso.

La dichiarazione di Felipe al processo cambierà i piani

Genoveva Salmaron dirà tante cose contro Felipe e chiarirà di fronte al giudice di essere solo un'altra vittima dell'avvocato, però la donna non sarà a conoscenza del fatto che l'uomo farà da testimone del processo.

Intanto, ci sarà un nuovo incontro tra i Dominguez che si prometteranno fedeltà e che non si separeranno più. Invece, Bellita riceverà una lettera molto rassicurante dall'Argentina, da parte di sua figlia Cinta che avrà appena iniziato il suo tour.

D'altra parte, Méndez cercherà di parlare con Laura per chiarire cosa sarà successo, ma lei rifiuterà categoricamente di ascoltare ciò che l'uomo avrà da dire. Nel frattempo, con tutto quello che sta succedendo nel paesino spagnolo, il commissario trarrà la sua conclusione: Velasco starà facendo pressione sulla cameriera, non c'è dubbio.

Poco dopo, Ildefonso parlerà con Camino e gli chiederà di essere paziente, ma lei non la prenderà affatto bene e soffrirà molto perché non riuscirà a capire suo marito. Infine la donna convincerà l'uomo ad essere sincero e lui accetterà di raccontare tutta la verità.

Durante il processo ci sarà il colpo di scena tanto atteso, il giudice annuncerà Felipe come nuovo testimone e Genoveva non la prenderà molto bene, in quanto credeva di aver già vinto.

Camino rimarrà di stucco nell'apprendere il segreto del marito

Durante il processo ci sarà molta tensione per le dichiarazioni di Felipe che faranno dubitare il giudice dell'innocenza di Genoveva, almeno fino a quando non arriverà il turno di Velasco. Invece, Camino resterà davvero senza parole quando verrà a conoscenza del grande segreto di Ildefonso: la guerra lo ha reso sterile. Nonostante ciò, la ragazza mostrerà tutto il suo sostegno all'uomo dopo la sconvolgente rivelazione.

Nel frattempo, Bellita dopo essersi convinta di non accompagnare sua figlia in Argentina durante la gravidanza, concentrerà tutte le sue forze per rinnovare alcune regole della casa. Poco dopo, Velasco riuscirà ad esporre Felipe durante il processo e tutte le speranze dell'Álvarez-Hermoso diminuiranno.

Genoveva verrà assolta dall'omicidio di Marcia

Intanto, Genoveva continuerà a recitare il ruolo di vittima, in attesa del verdetto del processo e rimprovererà privatamente Velasco per la sua strategia: non gli è piaciuto essere stata umiliata per convincere il giudice. Poco dopo, Lolita e Carmen discuteranno sui loro mariti su chi sia il miglior candidato ma, dopo aver ascoltato il discorso di Antoñito, la sua consorte avrà molti dubbi sul futuro politico del marito.

Nel frattempo, i servi respingeranno Laura per aver cambiato la sua testimonianza durante il processo, ma l'orgogliosa cameriera non si allontanerà da loro.

Poco dopo, Ramón e Liberto accompagneranno Felipe in tribunale per ascoltare il verdetto: Genoveva verrà assolta dall'omicidio di Marcia Sampaio.