Serena Enardu e il cantante Pago si sono lasciati per l’ennesima volta. È stata proprio l’influencer sarda ad annunciare la separazione, usando i suoi profili social, a seguito di un’accesa litigata. I due, reduci dalla separazione sull’isola di Temptation Island, si erano ricongiunti nella casa del Grande Fratello VIP, da dove erano usciti più forti di prima. Tutto sembrava andare a gonfie vele ed erano ritornati l’armonia e la serenità persi dopo tanti mesi di separazione, fino alla doccia fredda arrivata di ieri pomeriggio. Serena, tramite il suo profilo social, è tornata a parlare dell’argomento e non ha evitato di mandare delle frecciatine a Pago.

La Enardu sembrerebbe accusarlo di non voler cambiare nulla, di essere inerme difronte a delle situazioni difficili e, quindi, di non voler affrontare i problemi di coppia.

Serena Enardu punzecchia Pago: ‘Se non cambi le cose, restano quelle’

Intervenuta sul suo profilo Instagram, Serena ha affermato: ‘Qui le cose vanno sempre avanti. Questi contatori che odio sono sempre lì. Bisogna agire e fare per risolvere’. È chiaro, sicuramente, il riferimento al suo ormai ex fidanzato Pacifico. Sembra che la Enardu rimproveri al cantante il suo non volersi prendere la responsabilità di certe scelte. ‘Bisogna avere voglia di fare delle cose, se no le cose rimangono come sono. È così la vita. Mi metto all’opera perché quelli tra un po’ spariscono’, ha concluso la ragazza.

Insomma, per Serena la storia pare non sia ancora completamente chiusa. Probabilmente è stata proprio la litigata dello scorso giorno a far emergere e venire a galla, con maggiore evidenza, una serie di situazioni che erano state accantonate. Sono tanti i fan della coppia che si augurano che i due possano chiarire e tornare, ancora una volta insieme.

Intanto Pacifico ha dormito a casa della sua ex moglie, nonché mamma del figlio, Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan su Pago: ‘Tra me e lui è tornato il sereno’

Se da una parte c'è la Enardu, che ancora parla e sembra non aver dimenticato Pago, dall’altra lui, invece, ha riallacciato i rapporti con la sua ex moglie, Miriana Trevisan.

Come lei stessa ha dichiarato al settimanale Nuovo: ‘Tra me e Pago è tornato il sereno. Ha anche dormito a casa perché ho una casa grande. Quando Nicola ha visto suo padre ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, perché mi ha aiutato a fare una spesa decente e tante altre cose’. Tra i due, mai come in questo momento, pare ci sia una calma e serenità mai avute prima. Che questo riavvicinamento sia il preludio di un nuovo colpo di fiamma? Intanto resta da capire cosa ne possa pensare Serena di queste dichiarazioni.