La testata spagnola Cultura en Serie ha intervistato Alejandro Vergara, Tomas de los Visos nella soap opera Il Segreto. L'attore ha parlato dello stop delle riprese della telenovela dovute all'emergenza sanitaria e ha regalato qualche anticipazione sull'attesissimo finale.

Pare che la famiglia di Tomas nasconda molti segreti, come ha fatto intendere Alejandro. In particolare, il giovane scoprirà un retroscena che cambierà tutti gli equilibri già precari della sua famiglia.

Il Segreto, anticipazioni: un finale a sorpresa per la storica soap opera

Alejandro Vergara è stato intervistato da Cultura en Serie.

L'attore, interprete di Tomas, ha iniziato con il dire che girare la dodicesima stagione de Il Segreto è stata una bellissima esperienza e di essere soddisfatto di aver lavorato con un cast d'eccezione che, con il passare del tempo, è diventata una famiglia.

In realtà, Alejandro aveva già avuto modo di collaborare con Boomerang Tv facendo un casting per interpretare Alvaro. Dopo un secondo provino, gli è stato invece assegnato il ruolo dell'ambiguo Tomas, diviso tra le pressioni di Isabel e l'amore per Marcela. Amore però impossibile, visto che la Del Molino sceglierà di restare con Matias e dare una seconda possibilità al suo matrimonio.

Il personaggio di Tomas, rimasto un po' in sordina nelle prime puntate, diventerà estremamente importante per il gran finale della soap opera, come anticipa Vergara.

I segreti della famiglia dei Los Visos

Alejandro Vergara anticipa: ''Il ruolo di Tomas diventerà sempre più importante nelle prossime puntate della soap Il Segreto perché scoprirà qualcosa che cambierà per sempre il destino della sua famiglia''. Molto probabilmente, si tratta di un retroscena oscuro di Isabel, uno dei membri più importanti della pericolosa setta degli Arcangeli.

L'attore ha poi rivelato di sognare un lieto fine per Tomas, magari sposato con la rivoluzionaria Alicia (Roser Tapias). Vergara auspica che ci sia uno spin-off della soap opera Il Segreto, nel quale tutto potrebbe prendere una piega diversa, soprattutto tra le coppie ormai consolidate come quella di Carolina e Pablo e - perché no - anche tra Isabel e Don Ignacio.

Un futuro incerto ma possibile

Ampio spazio è stato dedicato alla vita privata dell'attore, amatissimo in terra iberica. Alejandro non ha nascosto una certa preoccupazione per il post emergenza sanitaria, visto che il mondo dello spettacolo e del teatro si è fermato. Tuttavia, è fiducioso nel futuro e nei mezzi di comunicazione digitali grazie ai quali è possibile tenersi aggiornati e intrattenersi.

Secondo Vergara, anche il mondo delle Serie TV e delle soap opera cambierà, magari usufruendo di piattaforme di contenuti on demand. Riguardo la ripresa delle registrazioni, il volto di Tomas ne Il Segreto ha le idee chiare: ''Le riprese saranno diverse; con misure di sicurezza, senza contatto, senza sequenze con extra, senza baci e abbracci, ma almeno riprenderanno''.