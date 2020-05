Giulia De Lellis e Andrea Damante di recente sono tornati ufficialmente insieme. Dopo un breve periodo di silenzio ora i due non nascondono più il loro ritorno di fiamma nemmeno sui social. Entrambi durante la separazione hanno avuto altre relazioni. Chi segue il Gossip sicuramente saprà che la giovane influencer ha avuto una breve storia con il vincitore di Amici Irama, e poi una relazione più lunga con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. I due addirittura convivevano nella casa di lui a Lugano. Evidentemente però l'amore per Damante non si è mai del tutto spento. I fan della coppia sognano un lieto fine per la coppia e da alcuni indizi apparsi sui social già ipotizzano che Giulia sia in dolce attesa.

Giulia e Andrea hanno festeggiato 4 anni dalla scelta a U&D

L'influencer Giulia De Lellis e il dj Andrea Damante hanno festeggiato i quattro anni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne. Una storia d'amore nata nel noto programma dedicato ai sentimenti, e che è ricominciata a gonfie vele dopo una lunga interruzione. I due hanno trascorso insieme i due mesi di quarantena nella casa di lei a Pomezia. Per festeggiare l'anniversario non potevano ovviamente mancare le stories postate su Instagram da parte della De Lellis. In due post in particolare i fans hanno notato degli indizi che farebbero pensare addirittura ad una presunta gravidanza della giovane donna. L'indiscrezione è apparsa anche su Il Giornale.

Di seguito gli indizi che hanno alimentato i sospetti dei follower dell'influencer romana nelle scorse ore.

Gli indizi

Giulia De Lellis non ha mai nascosto, seppur sia molto giovane, il desiderio di diventare mamma e di avere un giorno una famiglia tutta sua. I suoi fan si chiedono se questo desiderio non stia già per avverarsi.

In una story apparsa nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, l'influencer per promuovere un noto brand di abbigliamento ha indossato un abitino molto fine e morbido che non è riuscito a nascondere quello che sembrerebbe agli occhi dei follower proprio un pancino sospetto. Dato che un indizio però non è una prova, ecco che ne è spuntato un secondo ancora più eclatante per certi versi.

In una story pubblicata successivamente sempre su Instagram, la De Lellis ha condiviso alcuni orsetti colorati che ovviamente fanno pensare ai bambini. In realtà l'influencer avrebbe soltanto mostrato parte del regalo che Damante le ha fatto per festeggiare l'anniversario della scelta a Uomini e Donne. Per i fan della coppia invece la cicogna sarebbe già in volo. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la lieta notizia. Giulia De Lellis sarà davvero incinta? Non resta che aspettare ulteriori indizi o dichiarazioni per scoprirlo.