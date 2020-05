Proseguono le entusiasmanti vicende de Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano ambientato in un magazzino di moda nella Milano agli inizio degli anni '60. La trama della replica dell'8 maggio annuncia che ci saranno problemi di cuore per alcuni protagonisti della quarta edizione, finita in anticipo per i problemi legati all'emergenza sanitaria italiana. Nicoletta Cattaneo sarà sempre più divisa tra Riccardo Guarnieri e Cesare Diamante, il bel dottore diventato nel frattempo suo marito.

Intanto Vittorio Conti chiederà alle Veneri di rimettere in ordine i capi di abbigliamento danneggiati durante la rapina.

Il Paradiso delle Signore, replica 8 maggio: Vittorio ringrazia le Veneri

Durante la replica della soap opera, in programma venerdì 8 maggio dalle ore 15:40 su Rai Uno, vedremo Vittorio contento del lavoro svolto dalle sue dipendenti al grande atelier milanese. Il direttore Conti, infatti, esprimerà parole di riconoscenza nei confronti delle Veneri, che hanno lavorato tutta la notte per permettere l'apertura del negozio la mattina seguente.

Inoltre, ringrazierà Agnese e Gabriella che hanno dato il loro contributo fondamentale alla riuscita di tutto ciò. Infine, il marito di Marta penserà si risollevare la sorti del grande magazzino, mettendo in vendita la merce di seconda scelta aggiustata dalla Rossi e la signora Amato.

Riccardo si candida come socio del grande magazzino

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore si evince che Umberto informerà Marta e Vittorio di aver rinunciato alla quota del grande magazzino, essendo all'oscuro della presa di posizione di suo figlio.

Riccardo, infatti, approfitterà di questa decisione per candidarsi come socio al posto del congiunto. Intanto, Luciano farà in modo che Armando sia assunto come capo-magazziniere al posto di Ugo, il principale indiziato del furto al grande magazzino. Rocco dimostrerà di trovarsi a suo agio con il simpatico Ferraris.

Nicoletta davanti ad un bivio: Riccardo o Cesare

Successivamente, tutti gli occhi saranno puntati sui patemi d'animo di Nicoletta.

La figlia del contabile apparirà sempre più divisa tra Riccardo e suo marito Cesare. Un comportamento, che sarà aspramente criticato da Silvia, che cercherà di riportala sulla retta via. Peccato, che la madre di Margherita appaia sempre più in crisi, in quanto ancora profondamente legata al rampollo di casa Guarnieri. Intanto, Rocco stabilirà un ottimo rapporto con Armando. Il giovane Amato, infatti, comincerà a considerarlo come un secondo padre. Infine, il signor Ferraris avrà una prima discussione con Agnese, la zia che ha deciso di ospitare il nipote in casa sua una volta arrivato dalla lontana Sicilia.