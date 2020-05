Continuano le emozionanti vicende legate al famoso atelier nella Milano dei primi anni '60. La replica della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 7 maggio dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivela che ci saranno grandi novità che terranno incollati i numerosi spettatori. Precisiamo che la rete ammiraglia della tv di Stato è venuta incontro al suo pubblico, mandando in onda le puntate della quarta stagione terminata in anticipo a causa dell'emergenza sanitaria in atto in Italia. Nel penultimo appuntamento settimanale, Nicoletta Cattaneo mostrerà del rancore nei confronti di Riccardo Guarnieri, mentre ci saranno problemi per la luna di miele di Marta Guarnieri e Vittorio Conti.

Infine, Luciano presenterà Armando Ferraris ad Agnese Amato.

Il Paradiso delle Signore, trama 7 maggio: Rocco aggredito durante la rapina al grande magazzino

Nella replica di giovedì 7 maggio della soap opera italiana, Rocco sarà aggredito da una banda di criminali, intenzionati a rubare i preziosi vestiti della collezione di moda, in vendita al grande magazzino. Fortunatamente, il giovane Amato riporterà solo una bella dose di spavento, tanto da venire soccorso immediatamente da Luciano, avvisato nel frattempo della rapina.

Il ragionier Cattaneo porterà il nipote di Agnese in caserma per sporgere la denuncia ai carabinieri, se prima non tranquillizzasse sua zia e il cugino. Le indagini punteranno subito il dito sul capo-magazziniere Ugo Tagliabue, che dal primo giorno aveva dimostrato una certa antipatia per il siculo venuto al Nord in cerca di fortuna. Una scoperta, questa, che scombussolerà i piani di Vittorio e Marta in procinto di partire per il viaggio di nozze.

Riccardo vuole aiutare Vittorio

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore annunciano che Vittorio deciderà con grande rammarico di rimandare la partenza per precipitarsi a dare sostegno alle Veneri, destabilizzate dall'accaduto. Nel dettaglio, il Conti si farà in quattro per risolvere i problemi creati dai malviventi nei vari reparti del lussuoso magazzino milanese. Il marito di Marta, infatti, penserà ad un piano per risolvere la delicata situazione, mentre Riccardo si proporrà di dargli una mano dopo aver udito una telefonata allarmante della sorella.

Il Guarnieri, infatti, metterà a disposizione una parte del suo cospicuo patrimonio per risolvere le sorti dell'attività commerciale.

Luciano presenta Armando ad Agnese

Successivamente, Luciano incontrerà casualmente il suo vecchio amico Armando. Qui, i due uomini ripercorreranno i bei momenti andati con un pizzico di nostalgia. Intanto, Riccardo continuerà a fare di testa sua pur di incontrare Nicoletta. Peccato, che il suo piano venga scoperto dall'ex fidanzata, che si scaglierà come una furia contro di lui dopo averlo accusato di spiare le sue mosse. Durante lo scontro, tra i due voleranno parole molto grosse, tanto che la madre di Margherita dirà al giovane di odiarlo profondamente.

Per concludere, Luciano presenterà il Ferraris ad Agnese, diventata nel frattempo una valida spalla della signorina Rossi, la talentuosa stilista del grande magazzino. Infine, la signora Amato dimostrerà di provare una simpatia per il nuovo arrivato.